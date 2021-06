La Academia: Charlotte Caniggia se cruzó muy fuerte con el jurado

Una nueva noche en ShowMatch, y la encargada de abrir la pista fue Charlotte Caniggia, que debió dar explicaciones luego de asegurar en redes sociales que el jurado le caía pésimo. Caracterizada como Amy Winehouse, la mediática confesó que estaba enojada cuando habló mal de los encargados de dar el puntaje, y expresó: “Siento que un poco podrían haber sido más amables conmigo, como son con otros participantes. No es que me caigan mal, sino que no me gustó cómo me lo dijeron, fue en tono sobrador”. Como respuesta, los miembros del jurado respondieron que no recordaban lo que habían dicho, y Charlotte dijo: “Bueno, mejor”.

Más adelante, Marcelo Tinelli le preguntó por Alex Caniggia y su salida de MasterChef Celebrity, y le consultó: “¿Lo rajaron?”. Sin profundizar mucho en el tema, ella respondió: “No, él se fue, renunció. No sé si se fue enojado, él es bueno”. Y luego de eso, comenzó su interpretación de “Rehab”. En la devolución, Ángel de Brito la elogió, y detalló: “Ponele onda, la gente te quiere ver divertida y divertirse con vos, pero metele al trabajo (6).

En su turno, Carolina “Pampita” Ardohain, le salió al cruce por una vieja fricción, y Charlotte le exclamó que lo que tuviera que decirle, se lo diría de frente. La modelo, por su parte, respondió: “Me encanta, y me la re banco, somos dos mujeres de mucho carácter. Me encantaría decirte que esto no es un jardín de infantes como para decirte “¡qué bien!”, esto es un súper show de la televisión. Yo siento que no tratamos mal a nadie. Te voy a decir que fue horrible, estás en tu peor temporada de todas, no estás ensayando nada, acá salió todo borroso, desprolijo, de mala gana. Bailaste horrible”. Muy enojada, Caniggia respondió: “A vos quizá no te gusta, no me importa que no te guste”. Por último, Pampita concluyó: “Sos una irrespuetuosa y una maleducada (voto secreto)”.

Luego, Jimena Barón observó: “Me gustás mucho, como mujer, como personaje, le aportás mucho al show. Pero no me divierte esta situación, y es una exageración lo que está pasando. Yo no te hablo mal, sabé diferenciar. Pero no me parece piola la elección, se notó que bailaste enojada, no me gustó” (5). Por su parte, Charlotte insistía con que quería que el jurado “la trate bien” (5).

Por último, Hernán Piquín le dijo que ella debía “bancarse” lo que le dijera el jurado, y agregó: “En el comienzo te vi bien, pero te empezaste a desinflar. Siento que por momentos te da vergüenza, pero que no pase eso porque te juega en contra. Es entendible que te sientas así, pero tenés que venir con otra actitud (5).

LA NACION