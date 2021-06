La Academia: en una noche para el olvido, a Barby Franco no la defendió ni Pampita Ardohain

Nadie niega las condiciones para bailar de Barby Franco. La exazafata de Guido Kaczka devenida en panelista de Pampita Online, traslada su carisma a la danza con absoluta facilidad. Sin embargo, desde su ingreso a “La Academia”, ha tenido unos cuantos tropezones, por lo general salvados con notas exageradamente altas de su amiga Pampita Ardohain, jurado del certamen.

La gala de música disco no fue la excepción. Luego de una coreo que se quedó en la puesta, llegó la devolución del jurado. “Barby estuvo desprolija, insegura, no sé si te pasó algo antes, pero no te vi bien”, arrancó Ángel de Brito mientras ella asentía con la cabeza. Sus 4 puntos fueron un preludio de lo que vendría, aun cuando ella quiso justificar sus imprecisiones con un problema en el zapato.

El 5 de Jimena Barón (“Desde el arranque se vio desprolijo”) y el puntaje secreto y poco prometedor de Hernán Piquín (“No vi estiradas las rodillas ni los pies”), redondearon la noche negra de la novia de Fernando Burlando. Ni siquiera Pampita tuvo palabras de contención para ella.

“Me gustó televisivamente, pero hubo imperfecciones durante toda la coreo. Y en el final, que no se note si algo salió mal, se quedan en pose, eso lo sabe cualquier bailarín, es una cosa de actitud que no puede pasar. Y Barby, por favor, estirame los pies. Han tenido mejores galas”, pidió la modelo y conductora. Así y todo, como para no quedar tan mal cerró su devolución con un 7 que, por más que no aportó al promedio general, seguramente la hizo sentir un poco menos culpable.

LA NACION