La Academia: la emoción de Marcelo Tinelli ante el canto de una fan

En ShowMatch, llegó la última velada dedicada al merengue con las parejas compuestas por Rochi Igarzábal y Santiago Gerber por un lado, y Rocío Marengo y Nacho Pérez por el otro. Pero esta vez, el protagonismo se lo robó la pequeña Guada, una fan del ciclo que con su canto emocionó a Marcelo Tinelli, y a todo el público de “La Academia”.

La responsable de abrir la pista fue Marengo, que una vez más, contó con Martita Fort como integrante de su hinchada. Tinelli volvió a invitar a la joven a la pista, para el ritmo “Disco con famosos”, y ella entre risas solo le respondió: “Puede ser, puede ser”. Luego de repartir unos merengues con dulce de leche, Marengo se entregó a una nueva coreografía que obtuvo resultados mixtos.

Al momento de la devolución, Ángel de Brito destacó: “Vos venís con una performance muy buena, en la previa y en el baile, pero que este vértigo de ritmos no te coma. Venías bien, pero hoy vi cosas medio sueltas” (5). A continuación, Carolina “Pampita” Ardohain aseguró que le gusta el equipo, y explicó: “Rocío es una gran jugadora de reality. Y acá todos los que trajeron comida tuvieron suerte. Es verdad que en otras coreos los vi más aceitados, pero ella siempre viene con mucha actitud, aunque me faltó fuerza” (7).

Guillermina Valdes comentó sobre la pareja: “Tienen matices, y ella no es bailarina profesional, pero le pone un montón de onda. Me pasan cosas con esta pareja, y eso lo valoro mucho” (voto secreto). En su turno, Jimena Barón se apartó de la opinión de sus compañeros, y aseguró: “Fue una coreo muy difícil, y estuvieron muy bien. Estaban con mucha energía, no pararon en ningún momento, cayeron con actitud de conquista” (8), mientras que Hernán Piquín concluyó: “Me gusta mucho esta pareja, me gustó mucho la conexión que tuvieron, hicieron trucos difíciles” (7).

Luego llegó la coreografía de Rochi Igarzábal. La actriz, que ingresó al certamen en reemplazo de Julieta Nair Calvo, entregó un ritmo de merengue que no terminó de convencer al jurado. Cuando los especialistas hicieron su devolución, De Brito señaló: “Me parece que te falta aceptarte en la pista, que te vas encontrando de a poco. Tuvo momentos lindos, otro medio complicados, le faltó un poco de tiempo, de darle más” (4). Pampita también detectó algunas imperfecciones en la ejecución del baile, y apuntó: “Hoy algunas cositas salieron mal, de lejos se veía raro, la primera mitad vino bárbaro, y después todo se veía como más sucio” (6).

Cuando llegó su momento, Guillermina Valdes comentó: “Me parece siempre atractivo ver a los artistas con todo esto que traen a la pista, esta cosa del compromiso. Vi las desprolijidades, pero están haciendo un muy lindo trabajo” (voto secreto).

Antes de proseguir con el puntaje, una niña llamada Guada, que se encontraba presente en el estudio, recibió el saludo de Marcelo Tinelli. Y junto a su padre, que es cantante, la pequeña interpretó un fragmento de “Te quiero, te quiero”, que emocionó al público, y muy especialmente a Igarzábal y al propio Tinelli.

Después, el programa continuó con las devoluciones y fue Jimena Barón quien opinó: “El merengue es complicado, y yo creo que la coreo era difícil, no me gustó” (5). Cuando fue su turno, Piquín cerró: “Me gustó que te animaras a hacerlo, que pusiera lo profesional que tenés, y que esto no te derrumbe, esto es un baile y mañana será otro. Me da mucha pena tener que poner esta nota” (5).