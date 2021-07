La Academia: Rocío Marengo le dedicó unas sentidas palabras a su suegra, Marta Fort

Rocío Marengo regresó este miércoles a la pista de ShowMatch, tras la muerte de su suegra, Marta Fort. “Eduardo y yo les agradecemos por haber estado presentes en un día tan especial, a vos y a la producción”, comenzó expresándole al conductor, Marcelo Tinelli, acompañada por su bailarín, Nacho Pérez Cortés. Y continuó: “Este para mí no es un trabajo, es un refugio así que me hace bien estar acá”.

“Mi suegra era una artista y la vamos a llevar todos en el corazón. Me voy a encargar de que toda la familia la recuerde como era: hermosa y talentosa. En estas fechas uno recuerda momentos, yo me acordé de mi papá que ya no está... Hay que quedarse con los recuerdos, porque lo único que nos llevamos es lo que vivimos”, expresó la participante. Y cerró el tema, emocionada, con una confesión: “Para mí, peinarme maquillarme y salir a la pista es vivir, también”.

En el estudio se encontraba Melisa Marzioni, la novia del Pérez Cortés. “Vine a marcar el terreno. Vos le preguntaste muchas veces si estaba de novio y yo vine a mostrar que sí. Y más hoy que sale así, como despechugado”, bromeó. Y luego de contar que se conocieron viajando en un auto, yendo hacia Santa Fe, la provincia natal de ambos, explicó: “Yo viajaba con el que entonces era mi novio. En ese momento, no me gustó porque me pareció más chico y yo, además, estaba en pareja. Después nos cruzamos de nuevo...”.

La actriz reveló, además, que no siente celos de Marengo. “Rocío cuando empezó a bailar con Nacho me escribió y nos pusimos en contacto. He ido a los ensayos y le he dicho que mire y toque tranquila”, contó risueña, pero muchos de los presentes comenzaron a repudiar su presencia en los ensayos. Jimena Barón fue aún más lejos y catalogó la relación entre el bailarín y la actriz como “tóxica”.

Luego, los participantes mostraron su propuesta para esta quinta ronda de salsa de salón. En su devoción, el dueño del voto secreto, Ángel De Brito, mezcló las críticas a la pareja con sus impresiones sobre la novia del bailarín: “¡Qué pesada la novia! Graciela Alfano iba a ver a los ensayos a Matías Alé y mirá como terminaron. Dale libertad. Hoy Nacho se lució y no tanto Rocío, que tanto no me convenció, aunque estuvo correcta. No le quedaba lindo este ritmo. No sé si es por lo que te pasó esta semana; la vi triste desde la previa. Lo lamento”.

“A mí me gusta este equipo porque trabaja mucho. Hoy se vio una energía distinta, faltó química, se veían flojos. La coreografía estuvo muy bien y los chicos la lograron, pero no alcanzó. Entendemos lo que Rocío transitó y valoramos que esté acá. La felicito por sus palabras y por su compromiso con sus compañeros. Su nivel es muy alto y seguramente lo va a recuperar”, coincidió Pampita Ardohain (5).

“Fue en chiste lo que dije”, aclaró Barón (5). Y continuó su devolución: “Ro está en un día particular y me gusta verla con las mismas ganas de siempre. Hubo muy poca samba, los giros le quedaron hermosos, pero fueron pocos. La coreografía no fue muy inteligente y no aprovechó las buenas líneas de Rocío. No es la mejor noche, pero queremos a Rocío y estamos felices de que esté acá”.

“La vi a Rocío sin energía y desconectada. Córtenla con ir a los ensayos, porque evidentemente los desconcentra. Que la novia los espere a la salida. Valoramos que Rocío haya estado acá, pero no fue su mejor noche”, recomendó Hernán Piquín.

Antes de despedirse, Marengo le dedicó unas palabras a su pareja, Eduardo Fort: “Aprovecho para mandarle un abrazo fuerte a Eduardo. Estoy muy orgullosa de cómo manejó la situación y de su familia; de haber estado unidos en ese momento. También a su hermano Jorge y a los nietos de Marta”.

