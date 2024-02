escuchar

Las novelas turcas son un fenómeno en todo el mundo. Desde que Las mil y una noches llegٖó a la Argentina en 2014, muchas de las historias, que nada tienen que ver con nuestro estilo de ficciones, se consolidaron como un éxito en la pantalla chica. Telefe supo leer esto y llenó sus tardes de este tipo de producciones que hoy, con los números de rating de Traicionada, demuestra que no se equivocó.

Varios son los motivos que atribuyen el éxito de este tipo de novelas que no tienen besos, ni sexo y que sus tiempos en cada escena son eternos. Los actores graban de lunes a sábados entre 12 y 15 horas diarias, y rodar cada capítulo –allí se emiten como unitarios– cuesta 300.000 dólares. Turquía se convirtió en el segundo país exportador de formatos de TV y ficciones en el mundo, superado únicamente por los Estados Unidos. En los últimos años, se calcula que la venta de los derechos de más de 150 series a 146 países ha recaudado más de mil millones de dólares.

Beren Gökyildiz, que cumplirá quince años, es la protagonista de Melissa, una versión de Anne de Tejados Verdes que llegará pronto a Telefe Picasa

Una de las ficciones turcas que, sin dudas, quedó en el corazón de muchos televidentes es Todo por mi hija, la conmovedora historia de la pequeña Melek/Turna que sufría violencia en su casa, por lo que su maestra, Zeynep (Cansu Dere) al darse cuenta de la situación, decide tomar cartas en el asunto y secuestra a la niña para darle una vida mejor, con todos los peligros y consecuencias legales que eso implica.

Pero, tanto en la Argentina como en Turquía, causó gran impacto la actuación de Beren Gökyıldız, de apenas ocho años de edad en aquel entonces. Nació el 20 de septiembre de 2009, su padre es ingeniero mecánico y su madre trabajaba en el área de recursos humanos; sin embargo, desde que ella comenzó a tener más éxito, esta última decidió dejar su trabajo y acompañar a su hija.

Beren comenzó trabajando en publicidades y en 2014 (cuando solo tenía cinco años) obtuvo el papel de Pelin en la serie My Family. Ya en ese rol, la pequeña causó un gran impacto por el realismo con el que interpretaba a su personaje y, siempre se destaca su talento natural, ya que no tomó clases de actuación.

Beren Gökyildiz y Cansu Dere en Todo por mi hija, la novela que la lanzó a la fama global Prensa TELEFE

Todo por mi hija le dio a Beren la posibilidad de seguir mostrando su talento, a la vez que no descuidaba sus estudios primarios. La pequeña actriz formó parte del elenco de la ficción turca Bizim Hikaye, que es una adaptación de la serie británica Shameless, y se consagró con el papel de Öykü en ¿Y tú quién eres?, la cautivante historia de amor y sacrificio entre un padre y una hija, otro éxito de la pantalla de Telefe.

En diversas notas a medios turcos, Beren, que en 2024 cumplirá quince años, reveló que le gusta mucho actuar y que para ella es muy fácil hacerlo. Confesó que no le cuesta llorar y que está muy contenta de poder trabajar con actores talentosos, ya que puede aprender de ellos. Por otro lado, declaró que no sabe si seguirá siendo actriz toda su vida, ya que también le gustaría ser gimnasta o nadadora profesional, ya que estas dos actividades también las hace muy bien.

La joven se convirtió en un ícono para su país, a tal punto que cuando ocurrió el terremoto más devastador en la historia de Turquía, en la provincia de Kahramanmaraş (se cobró más de veinte mil vidas) todos esperaban su palabra. La actriz, en ese entonces de 13 años, apareció para hacer un llamado a las personas para unir esfuerzos y ayudar a las víctimas del desastre.

La imagen de esa niña que le valió para conquistar el corazón de todo el mundo también le jugó una mala pasada recientemente. La joven se recibió a los 14 años en el nivel primario de la escuela y subió fotos a su cuenta de Instagram vestida como una adolescente que va a una fiesta de graduación. Esa fotografía provocó el enojo de varios de sus seguidores que le cuestionaron su manera de vestir. A pesar de ser un momento muy importante para ella, la joven decidió eliminar el posteo.

Por otro lado, muy pronto, llega a la pantalla de Telefe el estreno de Melissa, una historia conmovedora y llena de emociones protagonizada por Beren. La novela cuenta la historia de Melissa Celik, una niña que quedó huérfana cuando era bebé. Ella es adoptada por una familia, pero Besime, la dueña de la casa, no la quiere y le inflige todo tipo de torturas. Finalmente, la niña es echada de donde vivía, y estando en la calle se encuentra con Metín, quien luego de escuchar su triste historia decide darle un lugar en su hogar en la finca del Valle Verde. Así, Melissa conseguirá la familia que tanto anhelaba. Esta es la adaptación turca de la famosa serie de novelas de L. M. Montgomery, Anne de Tejados Verdes llevado exitosamente a la TV en su Canadá natal como Anne with an E (está disponible en Netflix).

Los turcos hicieron una industria de sus telenovelas y ocupan en el mundo el lugar que antes tenían países como la Argentina, México o España, en cuanto a producción de historias se refiere. Pero hoy atrás quedaron los días en que los productos turcos solo era sinónimo de clásicos culebrones. Sobre todo a partir de la explosión de las plataformas. Turquía muestra al mundo otro tipo de contenido, con otros géneros, con más libertad de lo que pueden manejarse en los canales de aire. Cuentan historias universales con un alto nivel de drama pero con un toque diferente. Cuando el mercado mundial abandonó el culebrón, ellos lo pusieron en valor. Saben cómo hacerlo y el público les dijo que sí.

