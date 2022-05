Anne, el fenómeno. Un siglo después, la chica pelirroja de Tejas verdes es un boom global

“El personaje femenino más encantador que se ha creado desde la inmortal Alicia de Carroll”. Así definió Mark Twain, el autor del clásico infantil Las aventuras de Tom Sawyer, a Anne, la protagonista de las historias creadas por la autora canadiense Lucy Maud Montgomery a principios del siglo XX. Cien años después, la exitosa saga que nació con el título Anne, la de Tejas verdes (Ana para las versiones hispanas) y continuó su camino a la par del crecimiento de la protagonista en ocho volúmenes, se convirtió en un fenómeno literario global.

Resistente al paso del tiempo y los cambios sociales, la novela que habla sobre la orfandad, los lazos familiares y el vínculo entre niños y adultos, entre otras cuestiones universales, se consigue en el país en distintas ediciones: Catapulta, bajo el sello Yo Soy, editó los tres primeros títulos, con ilustraciones del argentino Pablo De Bella; Emecé publicó la saga completa (del primer tomo se vendieron unos 15.800 ejemplares, según datos de Planeta Argentina); Penguin Random House, con el sello Molino, lleva publicados cuatro y lanzará otros tres este año; Duomo Ediciones publicó tres que vende, por separado, y juntos en una caja. Ediciones Del Fondo también lanzó una caja “Anne”, con nueve títulos por $ 12.500, que incluye Historias de Avonlea, un libro de cuentos que L. M. Montgomery, en los que aparece una Anne adulta, ya casada y con hijos.

La tapa de la edición de Edelvives

Ideal para fanáticos, la bellísima edición de Edelvives, ilustrada por el español Antonio Lorente, tiene epílogo de Margaret Atwood. Es un volumen de colección que cuesta $6900. La sede local de la editorial española dedicó el stand de la reciente Feria del Libro de Buenos Aires a la “Annemanía”.

En conjunto, la novela lleva vendidas 52 millones de copias desde su primera edición. Ocupa el puesto 18 en el ranking de las veinte obras clásicas más vendidas de la historia.

El salto de la historia al formato serie producida por Netflix en 2017 revivió el furor por Anne y logró, también, que muchas chicas y chicos que no conocían el libro se volcaran de lleno a la lectura de todos los volúmenes. Pero ya antes de la adaptación audiovisual, titulada Anne with and E, la niña era adorada por millones de lectores y lectoras de culturas variadas: en Japón, por ejemplo, el fanatismo por la saga desató un boom que causó sorpresa a Atwood.

“Ana, la de Tejas verdes es uno de esos libros que casi te hace sentir culpable si te gusta, en vista de la gran cantidad de gente a la que también le gusta. Si es del agrado de tantas personas, piensas, no puede ser tan bueno, o no tan bueno para ti”, escribió la autora de El cuento de la criada. “Como tantas otras personas, leí la obra cuando era niña, y me sumergí en ella de tal manera que ni siquiera podría precisar con exactitud en qué momento. Se lo leí a mi hija cuando tenía ocho años, y ella lo volvería a leer por su cuenta un tiempo después, y se haría con todas las secuelas -en las que percibió, como todo el mundo, incluida la autora, que el nivel ya no era el mismo que en el original-. También vi la serie de televisión, que, pese a la reescritura y a las omisiones, contenía una historia central igual de potente y seductora. Y hace algunos veranos, cuando mi familia y yo pasamos una temporada en la Isla del Príncipe Eduardo, incluso llegué a asistir al musical. La tienda de regalos del teatro tenía a la venta muñecas de Ana, un libro de recetas de Ana y todo tipo de parafernalia relacionada con Ana. El teatro era grande y estaba abarrotado; frente a nosotros se había formado una larga cola de turistas japoneses”, cuenta la autora canadiense.

“Me pregunté qué les parecería aquello a los turistas nipones. Luego empecé a preguntarme qué pensarían del fenómeno en general. Qué opinión les merecerían las muñecas de Ana, las chucherías, los libros. ¿Por qué era Ana Shirley, la parlanchina huérfana pelirroja, tan increíblemente popular entre ellos?”, continúa la autora. Una de las hipótesis de Atwood es: “Quizá fuera por su pelo rojo: debía resultar exótico, pensé. O quizá, a ojos de las mujeres y chicas japonesas, Ana fuera un ser estimulante: ante el riesgo a ser rechazada por no ser el chico deseado y apreciado, se las ingenia para ganarse los corazones de sus padres adoptivos y terminar el libro con un notable grado de aprobación social. No obstante, triunfa sin sacrificar su esencia: no tolera el insulto, se defiende, incluso saca a relucir su carácter y logra salir airosa. Rompe tabúes”.

La versión del ilustrador español Antonio Lorente Gentileza Edelvives

Que Anne rompe tabúes es una de las claves del furor actual por una historia publicada por primera vez en 1908. Vista por las chicas y los chicos de hoy, la protagonista es una joven “empoderada” que lucha por sus ideales. Nacida en 1874, la autora refleja en su primera novela un protofeminismo en las decisiones cotidianas de su entrañable personaje, que es adoptada por dos hermanos, Matthew y Marilla Cuthbert, para que los ayude con las arduas tareas de la granja. El conflicto inicial se dispara con la decepción de los Cuthbert cuando se encuentran con una nena, ya que esperaban un varón.

“Anne me encanta. Amo cómo escribe la autora. Me gusta cómo trata los temas: los cambios en la pubertad, el bullying, la economía de las familias. Cuando Anne llega al pueblo, por ser pelirroja y con pecas, era la más rara de todos. No encaja, pero se adapta a su nueva familia. Lo que más me gustó es que Anne hace la revolución en Tejados verdes y muestra que las mujeres pueden hacer las mismas cosas que los hombres”, opina Catalina, de 12 años, que comenta libros en su cuenta de Instagram. “La recomendaría una y mil veces”.

Cata, de 12 años, rescata que "Anne demuestra que las mujeres podemos hacer las mismas cosas que los hombres"

Mila, de 14 años, que vio la serie y leyó el libro, opina que se complementan: “Está muy bueno ver la profundidad de los personajes en los dos casos. La serie es más dinámica; los libros, no tanto. El primero me parece el más entretenido: la protagonista cuenta cómo es su vida y por qué es así. El final me hizo llorar”. Para Sofía, de 12 años, que también vio la serie, “la historia es triste pero muy linda”.

De la mano de Netflix

Anne with an E es una de las series de Netflix más vistas en todo el mundo. Basada en los libros de Lucy Maud Montgomery, tiene guion de Moira Walley-Beckett, quien introdujo algunos cambios con respecto a la novela original. Estrenada en 2017, Netflix anunció el final con la tercera temporada. Los fans estallaron de bronca y muchos se sumaron a una campaña por la web para pedir su continuación, algo que todavía no se confirmó.

“A mí la de la serie de Netflix me encantaba; de hecho, cuando empecé a crear el personaje intentaba evadirme de la figura de la serie porque es muy parecida a la Ana que yo tenía en mi cabeza. Quise salirme un poco de esa imagen y crear mi propia Ana. Es verdad que, al hacerlo en libro, Ana empieza con 11 años y termina con 16; entonces, va creciendo y transformándose. La mayoría de la gente me ha dicho que Ana es tal cual se la imaginaban y eso me hace sentir muy contento. Me he encontrado con mucha gente que se siente identificada”, comentó Lorente a LA NACION desde Madrid.

"Anne with and E", en tres temporadas, disponibles en Netflix Netflix

“Ana, de las Tejas verdes es una de las colecciones más emblemáticas y exitosas del sello Molino; forma parte de una serie insignia, Los Inolvidables. En nuestra edición encontrarán las novelas ligeramente adaptadas y profusamente ilustradas. Son ideales para lectoras y lectores de entre 8 y 13 años. Llevamos publicados los cuatro primeros libros de la serie, llegarán tres más a las librerías durante este año (el 5 y el 6 salen en junio) y otros dos están ya programados para 2023″, contó María Amelia Macedo, editora del grupo Penguin Random House, que define a Ana como “una niña precoz, carismática, inteligente, perspicaz, de lenguaje florido e imaginación alborotada que tiene ambiciones literarias y está decidida a ganarse un lugar en la vida. Es una niña empoderada y valiente, que logró encantar a todas las edades”.

El primer volumen de la exitosa saga

Tal es el éxito de la saga, PRH publicó, también bajo el sello Molino, una reversión titulada Anne sin filtro, de las españolas Iría Parente y Selene Pascual, autoras del best seller juvenil Rojo, blanco y sangre azul. “En versión contemporánea se retoman los personajes de la serie original y se incluyen temáticas LGBTQ+”, completó Macedo.

“Nosotros lanzamos Anne, la de Tejados verdes en abril de 2021 y ya vamos por la tercera reimpresión. Luego, salimos con Anne la de Avonlea y también reimprimimos. Recientemente lanzamos el tercer tomo Anne, de la Isla. Nuestras ediciones son traducciones propias completas del original y están ilustradas por Pablo De Bella. Para el lanzamiento hicimos campaña con diferentes Tik Tokers, vimos que el público que consume las sagas son, por un lado, jóvenes y en su mayoría mujeres, de entre 12 y 16 años. Pero también observamos que eran releídos por mujeres adultas”, explicó Mara Tomaino, de Catapulta.

La edición actual de Emecé

Como dice Atwood, quienes se identifican con Anne “se reconocen carentes de poder, ridiculizados e incomprendidos. Ella se rebela de la manera en que a ellos les gustaría rebelarse, logra aquello que a ellos les gustaría lograr y es amada del modo en que a ellos les gustaría ser amados”.