La escueta y tajante respuesta de la producción de Casados con hijos a Érica Rivas

La versión vernácula de Casados con hijos es, sin dudas, uno de los programas más vistos y festejados de las últimas décadas. Por eso, cuando se confirmó la versión de que el elenco original iba a volver a reunirse para presentar una versión teatral del clásico de Telefe, miles de fanáticos festejaron la propuesta. Sin embargo, antes de que el proyecto fuera abandonado debido a la pandemia de coronavirus, hubo un hecho que despertó descontento y suspicacias: de un día para el otro, se informó que Érica Rivas, la actriz que personificó durante las dos temporadas al personaje de María Elena Fuseneco, ya no formaba parte del proyecto.

Además, comenzó a circular un mensaje que la actriz había enviado en privado a la producción, quejándose del tono de algunos chistes y recomendando la incorporación de una guionista mujer al equipo para que aporte su mirada.

Esta semana, la actriz volvió a referirse al tema en una entrevista concedida al diario Página 12, y apuntó tanto a la producción como a su compañero y director de la puesta, Guillermo Francella. Concretamente, Rivas expresó que quedó afuera del proyecto por ser feminista y aseguró que el protagonista de Poné a Francella la acusó de “feminazi”.

“Eso es algo que quiero que quede claro, yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp a la vez que hacían público un mail privado”, aseguró Rivas.

Y agregó: “Me comí que el director me dijera ‘feminazi’, que estaba demasiado alterada. Me decían, bueno, no te preocupes que nos ponemos el pañuelo. Pero es mucho más que eso. (...) Me echaron por eso, que para ellos era ser hinchapelotas. De hecho, me decían ‘no seas pan amargo’. Porque era la hinchapelotas que les marcaba cosas”.

“Me dolió mucho. Sobre todo por la falta de apoyo colectivo. Porque queda esa sensación de ‘vos con lo hinchapelotas que sos, vas a poder sola’. ¿Y sabés que no? No pude. Eran todos hombres, los productores, los guionistas, la dirección… Entonces,¿cómo no buscar otra mirada? ¿No podían poner a una mina? Estaba diciendo una boludez, algo lógico, que se cae de maduro, no estaba rompiendo todo. Tal vez hubiera tenido que hacerlo”, indicó.

Este viernes, llegó la respuesta por parte de la producción. Mientras trataban el tema en Intrusos, Paula Varela recibió un mensaje que desmentía uno de los dichos de Rivas. “Tengo la palabra de la otra parte y lo único que te digo es que niegan esa palabra [feminazi], dicen que jamás salió de ellos”, expresó la panelista, sin aclarar quién o quiénes eran los autores de aquel mensaje ni cuál era su versión sobre todas las demás situaciones relatadas por la actriz.

