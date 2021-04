Érica Rivas habló sobre su salida de Casados con hijos: “Me echaron por ser feminista”

Después de varios rumores, en abril del año pasado, desde la producción de Casados con hijos confirmaron que Érica Rivas no sería parte de la versión teatral del programa. Si bien en su momento la actriz aclaró que ella no decidió su salida, ahora manifestó que la echaron por ser feminista.

“Eso es algo que quiero que quede claro, yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp a la vez que hacían público un mail privado”, aseguró la protagonista de Relatos salvajes en una entrevista para Página 12.

“Me echaron por ser feminista, que para ellos era ser hincha pelotas. De hecho me decían: ‘No seas pan amargo’. Porque era la hincha pelotas que les marcaba cosas”, expresó. Y en otro fragmento de la entrevista contó: “Yo siempre tuve fama de loca, de problemática. Porque tengo problemas para desnudarme en cámara ¿y soy yo la problemática? O porque no quiero quedarme callada”, agregó Rivas.

Y agregó: “Mirá lo que es el pacto de hombres, porque se lo mandé a hombres (Axel Kuschevatzky, Diego Alarcón y Guillermo Francella), después de haber hablado con todos y cada uno. Y eso no fue dicho”.

Érica Rivas manifestó que la despidieron de la obra de Casados con hijos y que le dijeron "feminazi"

“Yo quería estar, ocupar ese espacio, que esté mi personaje ahí, ver qué le pasaría ahora. Y me tuve que morfar un montón de cosas. Me tuve que morfar que me digan feminazi. Y yo soy la loca, histérica, la diva”, aclaró quien interpretaba el papel de María Elena Fuseneco en la tira basada en la sitcom estadounidense Married With Children.

“Me comí que el director me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada”, aseguró en referencia a los dichos de Francella, quien desempeñaba un doble rol en la obra. Además, contó qué le respondió: “Mirá, estás equivocado. Yo te aconsejo que no lo digas nunca más. Esta palabra no la digas nunca más”.

En principio, la versión teatral de Casados con hijos estaba pautada para junio de 2020, pero se pospuso para el verano de 2021 por la pandemia. Finalmente, la productora de la puesta anunció la cancelación del esperado estreno con la consecuente devolución de las entradas, argumentando la imposibilidad de llevar adelante el espectáculo en este contexto sanitario.

