A favor y en contra de Guillermo Francella: los actores que lo criticaron por apoyar a Milei y quiénes salieron a bancarlo

Las declaraciones de Guillermo Francella en apoyo al gobierno de Javier Milei despertaron la reacción de varias figuras del mundo del espectáculo: mientras actrices como Nancy Dupláa, Julieta Zylberberg, María Valenzuela y Érica Rivas criticaron la postura del protagonista de El encargado, Aníbal Pachano y Luis Brandoni salieron a defenderlo.

Todo comenzó durante una charla entre el célebre actor y Eduardo Feinmann, Jorge Lanata y Roberto Moldavsky que tuvo lugar la semana pasada en el pase entre los periodistas en Radio Mitre. “¿Cómo estás viendo el país?”, le preguntaron sobre el final de la nota. “Con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”, reflexionó Francella. “Lo que sí sé es que eran más que necesarias, y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente”, agregó contundente.

Pero su análisis no quedó ahí, y sin mediar consulta, el actor hizo referencia a las disputas políticas que generaron las iniciativas del flamante Gobierno. “Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes que implementaron, la Ley ómnibus, el DNU... sabía que iba a haber contrastes, pero a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”, señaló. Y para cerrar el tema, compartió su visión positiva en relación con el futuro. “Sigo con la esperanza, no sé con qué inmediatez de que esto se modifique a favor del pueblo. Yo no pierdo las esperanzas”, concluyó.

Durante el ida y vuelta, Francella no hizo mención a los recortes en el área de cultura, a la desfinanciación del INCAA o a la situación del cine Gaumont, hechos por los cuales gran cantidad de artistas manifestaron su opinión.

Una reacción inmediata

Erica Rivas y Guillermo Francella, excompañeros de elenco en Casados con hijos

Una de las primeras en levantar la voz de manera pública fue Érica Rivas, excompañera de Francella en la exitosa serie Casados con hijos. “Lo único que te puedo decir es que no me sorprende porque yo conozco cómo piensa Guillermo , es una persona que piensa de ese lado”, dijo la artista durante una entrevista que le realizaron en un ciclo de una radio uruguaya. “Es consecuente con las cosas que elige hacer y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven y lo disfrutan como actor”, agregó una de las protagonistas del film Relatos salvajes.

Poco después, la actriz Julieta Zylberberg se sumó a las críticas. Lo hizo a través de su cuenta de X -ex Twitter- con un duro mensaje. “Qué indignación”, arrancó su descargo. “Toda una comunidad luchando para no ser arrasada y hay actores pronunciándose a favor de este gobierno anticultura, anti todo, negacionista”, disparó. Para cerrar, fue por más y calificó las declaraciones de Francella como un “papelón”. En sus palabras, la actriz de la premiada película Puan hizo referencia a la manifestación que tuvo lugar hace un mes en la puerta del cine Gaumont, en protesta por los ajustes en el INCAA y otras entidades relacionadas con la industria del arte.

Julieta Zylberberg se mostró indignada por las declaraciones de Francella Rodrigo Nespolo

Por otro lado, tocada por la situación de su hija Malena, quien vio afectado el suministro de su medicación para controlar las convulsiones gracias a los recortes de Milei, María Valenzuela también eligió hacer referencia a los dichos de Francella. Lo hizo en una nota que le dio a Intrusos a principios de abril.

“Quiero denunciar que a mi hija, que tiene una enfermedad crónica por su ACV, por la que sufre convulsiones y tiene el carnet de discapacidad, le quitaron dos cajas de remedios. Eso le servía para todo el mes, pero fui a retirar yo la medicación y le dieron una sola caja, es decir que dos cajas fueron anuladas, ¿qué hacemos? No sé, le pregunto a Guillermo Francella, ¿qué hacemos? Mi hija no tiene medicación. Tenemos que ir a denunciar, hay chicos que se están muriendo por temas de enfermedades oncológicas, ¿qué hacemos?”, expresó Valenzuela.

María Valenzuela junto a su hija Malena, quien padece secuelas de un ACV que sufrió dos décadas atrás Gentileza Revista GENTE - Archivo

La última en sumarse a las reacciones en contra de los dichos de Francella fue Nancy Dupláa. En diálogo con TN Show, la protagonista de la exitosa novela 100 días para enamorarse apuntó contra el origen de los elogios de su colega: “Hay ‘Francellas’ que ganan mucha plata y que tienen muchas oportunidades y que les va muy bien, y hay otros que no les dan ni siquiera una camisa cuando van a grabar para hacer un bolo”. “Me parece que tenemos que ser todos un poco más empáticos, más compasivos con lo que decimos por esta desigualdad feroz que existe”, agregó. “No es de ahora. Ahora se profundizó con los vaivenes de nuestra economía y de nuestra realidad, pero siempre existió”, completó, antes de expresar que particularmente el colectivo de actores “es muy castigado” y “muy desparejo”.

Nancy Dupláa tampoco dejó pasar la oportunidad de referirse a los dichos de Francella PATRICIO PIDAL - AFV / ARCHIVO

Las voces que salieron a bancar a Francella

Así como las palabras de Francella generaron críticas, otros exponentes del mundo del espectáculo salieron a manifestar su apoyo al comediante . Así, el dirigente radical y actor Luis Brandoni decidió salir a bancar a su colega, compañero de cartel en el film de Gastón Duprat Mi obra maestra.

Luis Brandoni apareció en un capítulo en El encargado, protagonizada por Guillermo Francella Star+

“Fue un hombre discreto en sus palabras, hemos conversado mucho de política y lo que diga no habilita a que lo deshagan en las redes. A él nunca le pasó, a mi sí. Lo llamaré para decirle que se quede tranquilo, que va a seguir siendo querido por la gente”, dijo en LN+. “Nos ganamos el derecho de opinar de política, dado que estamos en democracia. A lo que no tienen derecho es a desearnos la muerte por lo que decimos”, cerró el exdiputado.

También Aníbal Pachano hizo público su apoyo a Francella y al gobierno de Milei. Invitado a charlar en el ciclo de América, El debate del espectáculo, el director, bailarín y coreógrafo dejó en claro su postura. “Estoy totalmente de acuerdo con Francella. Y además me parece que es un momento donde hay que entender que nunca se subsidió a la cultura. Ni en los K, ni en los peronistas, ni en los radicales. Jamás”, se despachó. “Hace 40 años que laburo. A mí nadie me subsidió nada”, agregó. “Yo junté mango sobre mango para trabajar y generar espectáculos y una empresa que se llamó Bottoon Tap S.R.L, bancada por cada uno de los integrantes”, cerró sin medias tintas.

Aníbal Pachano apoyó a Guillermo Francella DIEGO SPIVACOW / AFV

