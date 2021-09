La especial razón por la que Claudia Lapacó le pidió trabajo a Cris Morena

Claudia Lapacó es una actriz con una amplia trayectoria tanto en cine, como en teatro y televisión. Sin embargo, para complacer a unas personas muy especiales, la intérprete no tuvo ningún problema en levantar el teléfono y pedirle a Cris Morena que le diera un papel chico, que dure uno o dos capítulos, en Casi Ángeles.

“Primero me llamaron para Floricienta, para trabajar en 14 capítulos a los que fui encantada”, recordó durante su visita a Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammon por la pantalla de América. “Te imaginás mis nietas cuando vieron eso, querían venir. Yo las llevaba y se sacaban fotos, todo perfecto”, contó.

“Siempre fueron muy amables conmigo, tanto Cris como los chicos”, aseguró la actriz, que recuerda sus experiencias en los programas infanto juveniles con mucho cariño.

Dos años después del éxito de Floricienta, Cris Morena apostó por otra historia, que como siempre se terminó convirtiendo en un gran éxito. “ Después hacen ese otro programa, Casi Ángeles, y mis nietas me dijeron ‘vos tenés que ir’ ”, explicó Lapacó. Para complacer a las niñas, la estrella no tuvo problema en levantar el teléfono y pedir un favor.

“Yo llamé al productor y le dije, ‘¿No tenés un bolo para mí?’. Y sí, dije eso, por mis nietas”, reveló ante la sorpresa de todos, que no podían creer que una profesional de su trayectoria haya pedido poder participar en un proyecto con un personaje de paso, que solo estuviese uno o dos episodios en pantalla. “Al final me metieron algunos capítulos, muy lindos, y yo fui muy feliz”, culminó.

Además de ser parte de Casi Ángeles y Floricienta, Lapacó participó de otro programa de Cris Morena: Verano del 98.

La actriz se mostró contenta durante toda la charla, en donde se la vio bien a pocos meses de haber sufrido un ACV mientras se encontraba en el estacionamiento del edificio en el que vive, en el barrio de Belgrano. En el mes de noviembre, la estrella, de 80 años, fue encontrada inconsciente dentro de su auto. “No me quedó nada, ninguna secuela”, comentaba ella hace un tiempo.

“Me siento muy bien, estoy muy bien. Estuve una semana en terapia intensiva, yo me sentía perfecta y hasta me porté mal… Porque me decían que no me podía levantar de la cama y yo me levanté dos veces para ir al baño, entonces me ataron a la cama. Eso sí que para mí fue terrible”, recordó, agradecida de que pudo ser atendida a tiempo. “Me retaron, me explicaron que tenían miedo de que me cayera. Y yo creía que estaba bien, como siempre fui tan sana”, explicó.

Su relación con Antonio Gasalla

“Gasalla es un hombre que quiero, que admiro y que respeto. Realmente no entiendo que le pasó en lo último que hicimos, que yo no debería haber aceptado”, aseguró Lapacó cuando le preguntaron si se tomaría un café con Antonio Gasalla.

Los actores compartieron elenco en la obra de teatro Más respeto que soy tu madre 2, sin embargo, la abrupta salida de la actriz del espectáculo llegó con mucha polémica debido a que ella, expresó oportunidades que no la había pasado bien en la obra. “Pongamos las cosas como son. Yo a Antonio no lo traté de maltratador en ese momento, pero si hubiese ocurrido ahora probablemente diría esa palabra”, expresó en una conversación con Intrusos.

“Él tenía derecho a trabajar como él trabaja, pero que todas las noches saliera en una escena diciendo cosas horrendas que ya no causaban gracia... Él insistía en decir que no me las decía a mí, pero no importa, yo las tenía que recibir. Yo no soy quién soy, con 60 años en la actuación, para recibir cosas sobre el escenario que no tengo ganas de escuchar, y no lo permití”, explicó en su momento.

Durante su visita a Los Mammones, volvió a retomar brevemente este conflicto. “Él cambiaba todos los días y llegaba a decir las cosas más espantosas”, recordó. “Nunca volvimos a hablar, está furioso, ha dicho cosas horribles de mí y yo no le hice nada. Pero yo lo recuerdo cuando hicimos Nosotros tres y era adorable”, culminó sin querer entrar en más detalles.

LA NACION