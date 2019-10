La guerra menos pensada: Yanina Latorre y Marcelo Polino se cruzaron en Twitter

Un comentario de Yanina Latorre desató la furia de Marcelo Polino en las redes sociales Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de octubre de 2019 • 13:28

En las últimas horas, una guerra impensada estalló en el mundo del espectáculo. El periodista Marcelo Polino se enojó con Yanina Latorre por un comentario que la mediática hizo en Los ángeles de la mañana, y le pegó donde más le duele: su hija Lola.

¿Qué pasó? En el día de ayer, mientras en el programa de eltrece trataban el conflicto entre Polino y Aníbal Pachano, Ángel de Brito insinuó que hacía mucho que el periodista no iba como invitado al programa y Yanina dio una teoría sobre los motivos por los que no querría ir. "¿Polino, tenés algo con LAM? Para mí que tiene algún problema con vos, Ángel", disparó la panelista, sembrando la duda.

Al parecer este comentario le cayó mal al jurado del "Súper Bailando", quien decidió contestarle vía Twitter: "Querida @yanilatorre: no inventes cosas sobre mí. Dedica tu tiempo a armarle previas a tu hija, que son un embole", dijo en referencia a las apariciones de Lola en la pista de ShowMatch.

Esta mañana, Latorre arrancó el programa hablando de este hecho puntual y aclaró la situación. "Yo ayer di una teoría, no mentí. Conté que no le contestó los mensajes a Karina Iavícoli [quien, además de panelista, es productora del ciclo] (.). No soporto estar trabajando de esto y que por cada cosa que digo me ataquen con Lola. Es confundir peras con melones. No mentí, hice una pregunta si tenía algo con vos. ¿Por qué siempre involucrar a una niña?", explicó Latorre, quien enseguida advirtió que no quiso lastimar a su amigo y compañero de radio.

Minutos más tarde, el conductor del ciclo de eltrece presentó una nota con el otro protagonista del conflicto. "La ubiqué nada más, no pasa nada. Me dolió porque pensé que ella tenía una cariño especial para conmigo como yo lo tengo con su familia, pero bueno, descubrí que no es así al decir una cosa que no es verdad", comenzó Polino en su derecho a réplica.

Tras explicar que no tiene nada contra el programa y mucho menos con su compañero de jurado en ShowMatch, el periodista agregó: "Aparte ella sabe la interna. Siempre digo: 'Uh, tengo que ir a LAM, no voy porque es la mañana, sabe que me cuesta levantarme, que tengo trescientas cosas... Dudar y todo eso es feo. Mintió", señaló enojado.

En cuanto a por qué se metió con su hija Lola, Polino aclaró: "No quise devolver una agresión, le di un consejo: que ayude a la hija a hacer las previas. Que en vez de hablar de mí que ocupe su tiempo en ayudar a la hija a hacer las previas que son horribles", chicaneó fiel a su estilo.

Luego, se refirió a la relación que mantiene con Yanina. "Yo trabajo con gente eficiente y es muy eficiente Yanina. No me gusta que se digan cosas que no son verdad, más cuando está sentada al lado mío y ve que estoy a las corridas. A veces le digo a Ángel 'te veo a la madrugada porque no llego a verte en el vivo', y que ella haya dudado me pareció horrible. Yo le contesto a cualquiera, ya sea una primera figura o un cuatro de copas. Vos hablás de mí, te contesto porque trabajo en esto hace 25 años", aseguró.

Al volver al piso, Latorre no quiso seguir con la polémica y aseguró que el sábado lo va a hablar personalmente cuando lo vea en la radio. "Quiero creer que es un pase de humor. Insisto, no mentí, Polino de mi corazón, bonito. Tengo una teoría y gracias a Dios vivimos en democracia y voy a seguir diciendo lo que pienso", concluyó la panelista, mirando a cámara.