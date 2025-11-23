Martín Fierro Latino 2025: la intimidad de la ceremonia en Miami y todos los ganadores

Esta noche, a partir de las 22 horas, se entregan los premios Martín Fierro en su versión “latina”. Son parte de una saga interminable que este año ya premió a la televisión de aire, a la radio, a los “portales web”, a la salud... y el jueves próximo premiará a la televisión por cable, luego seguirá los Martín Fierro al Cine, más tarde al teatro y a la moda. Y quizá al mercado inmobiliario y al mundo de las mascotas, según anticipó Luis Ventura, presidente de APTRA. A final del año, la entidad va a haber entregado más de 500 estatuillas.

Esta noche, la ceremonia es en Hotel JW Marriott de Brickell, en Miami, y la conducción del evento estará a cargo del periodista Ronen Suarc.

Ronen Suarc es el conductor del Martín Fierro Latino 2025

Las ternas de los Martín Fierro Latinos 2025 muestran una amplitud asombrosa: se premian conductores de tevé, programas de radio, influencers, canales de streaming... hay para todos.

Y esta edición propone una nueva dinámica: los productores del evento, Semanario Argentino en Miami, abrieron la posibilidad de que cualquier productora del continente pudiese postular sus producciones. El precio de inscripción de varía según las categorías: oscila entre los 195 y 260 dólares.

Luego un “comité de evaluación” hace una pre-selección entre los inscriptos. Y, finalmente, los jurados de APTRA votan entre los preseleccionados.

Sólo aparecen tres canales de aire argentinos entre los ternados. América TV tiene más de 10 nominaciones y, casualmente, transmite la ceremonia. También hay una producción de Canal 9 ternada. Y también puede ganar premio una producción hecha con Inteligencia Artificial en el programa de Susana Giménez, por Telefe.

La ilusión de APTRA, lo dijo su presidente, es que Susana Giménez -que está en Miami- asista a la ceremonia y reciba su premio.

No aparecen entre los ternados Canal 13 ni la Televisión Pública.

Distintos programas de América, en la previa a la ceremonia, ya anticiparon que uno de los premios a la trayectoria se lo llevará Marcelo Polino.

A las 21 horas, puntual, comenzó la transmisión de la alfombra roja, con la conducción de Andrea Estévez y el humorista Alejandro Dávalos.

Antes de ingresar al salón, los invitados posaron delante de un banner con un Martín Fierro gigante rodeado de los logos de auspiciantes, entre los que se destacan dos restaurantes, una pinturería y una vinería.

Marcelo Polino recibirá un premio "a la trayectoria"

Los nominados

Actualidad e Interés General

Presidentes, más allá del poder - Canal 4 (URUGUAY)

La Clave con Alfredo Leuco - DNEWS (LATINOAMÉRICA)

Siéntese quien pueda - Univisión (USA)

Desayuno Americano - América TV (ARGENTINA)

LAM, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)

Talk Show

“Carmen Gloria a tu servicio” - TVN (CHILE)

“Directo con Teuteló”- América TeVe (USA)

Desiguales - Univision (USA)

Mejor Presentador

Daniel Fuenzalida - TVN (CHILE)

Samir Saba - RTVD (REPUBLICA DOMINICANA)

Sergio Goycochea - DSPORTS (LATINOAMERICA)

Martin Cárcamo - Canal 13 (CHILE)

Sebastian Vignolo ESPN (ARGENTINA)

Pamela David está nominada como Mejor Conductora Captura

Mejor Presentadora

Maria Luisa Godoy - TVN (CHILE)

Priscila Vargas - Canal 13 (CHILE)

Pamela David - América (ARGENTINA)

Karina Vimonte - Vive TV (ARGENTINA)

Columnista / Cronista Exteriores

José Maria Del Pino - Canal 13 (CHILE)

Andrea Estevez - Univisión - (USA)

Jerónimo Mura - Telemundo (USA)

Oscar Pyzyk - Mega TV (USA)

Reality Show

Mundos Opuestos - Canal 13 (CHILE)

Esto es guerra - América Televisión (PERÚ)

La Isla - Telemundo (USA)

Noticiero

DNEWS al Día, con Darío Mizrahi - DNEWS (LATINOAMERICA)

Las Noticias Prime- Teleonce (PUERTO RICO)

La entrevista - EVTV Miami (USA)

América Noticias, 2da Edición – América TV (PARAGUAY)

Mauro Zeta, en la foto con su esposa Clarissa Antonini, está nominado como Mejor Labor Periodística Gerardo Viercovich

Labor Periodística

Martín Campos Witzel - Canal 26 (ARGENTINA)

Melisa Zurita - TN, Telecinco, CNN (USA)

Mauro Szeta - América TV (ARGENTINA)

Magazine

El Medio Día - TVN (CHILE)

Directo con Teuteló - América TeVe (USA)

Tu día CANAL 13 (CHILE)

A la Tarde - América TV (ARGENTINA)

DDM, El diario de Mariana, Mandarina Contenidos, América TV (Argentina)

Programa musical en TV y Plataformas

Mi nombre es - TVN (CHILE)

Plim, Plim - El canal de Plim Plim (USA)

REALM26 - RealM26 Youtube (USA)

Cultural y Educativo

Los 100 años de la Torre de la Libertad - Telemundo (USA)

Argentina de películas - América TV (ARGENTINA)

De Chiclayo al Vaticano “El Camino del Papa” - Youtube (PERU)

Salud, Bienestar y Estilo de Vida en TV y Plataformas

Celia Antonini - Divulgadora sobre salud Mental - A24 - América - Canal 9 (ARGENTINA)

ADN Buena Salud - América TV (ARGENTINA)

El Enemigo Invisible - Telemundo 44 (USA)

Drbeauty - Canal Net / Caras (ARGENTINA)

Charla y Matecito - Youtube (ARGENTINA)

Es lo que hay - Youtube – (PERÚ)

Viajes y Turismo TV

Todos Podemos Viajar - NETV (ARGENTINA)

Tenés que ir - Canal 9 (ARGENTINA)

El Clan, en busca de la Aventura - Canal 13 (CHILE)

Producción Integral

Cobertura Mundial de Clubes - DSPORTS – (LATINOAMÉRICA)

Hablemos por hablar - Vorterix (ARGENTINA)

Familia Narco - DNEWS – (LATINOAMÉRICA)

Secretos verdaderos - América TV (ARGENTINA)

La Casa del Kun Aguero (ESPN)

Humor y Entretenimiento

Ahora Caigo - TVN (CHILE)

El Toro loco TV Show - Mega TV (USA)

Cien Mexicanos Vip - Azteca UNO (MÉXICO)

Mejor Conducción Radio AM/FM

Diego Bas - Actualidad Radio (USA)

Carolina Resch - La Poderosa (USA)

Rodo Herrera - Radio Colonia – (ARGENTINA/URUGUAY)

Programa de Radio AM/FM

Con sabor argentino - Actualidad Radio (USA)

Discorama - Radio con Vos (ARGENTINA)

Frecuencia Show - Radio Vox (ARGENTINA)

Florida al Dia - América Radio (USA)

Influencer

Gonzalo Gobich (USA)

Juan de Montreal (USA)

Jose Gonzalo Bulacio (USA)

Alexander Otaola (USA)

German Pinteño (ARGENTINA)

Brisa Florentín (ARGENTINA)

Revelación

Andrea Vanesa Aspromonte - SPROM YOUTUBE (ARGENTINA)

Alexia Ferro - Buscando a Messi (USA)

Manuel Cabrera - Con los amis Podcast (USA)

Maru Gandolfo - Chicas Guapas - Rosa Marchita (Argentina)

Antonella Fredianelli - TyC Sports Internacional (USA)

Contenido de Actualidad en Plataformas

El Arranque - Radio Zónica (ARGENTINA)

Inmigración TV - Youtube (USA)

Esteban Mirol - Youtube (ARGENTINA)

Programa Deportivo en Televisión

Modo Fútbol - Telemundo (USA)

Sportscenter - ESPN – (ARGENTINA)

Club Miami - TYC Sports Internacional (USA)

Fútbol Total - DSPORTS (LATINOAMÉRICA)

F90 - ESPN (ARGENTINA)

F12 - ESPN (ARGENTINA)

Programa de Espectáculos en Televisión

SQP, Sálvese quien pueda, Mandarina Contenidos, América (ARGENTINA)

Mi Mejor versión - Magazine TV (ARGENTINA)

Intrusos - América TV (ARGENTINA)

Contenido de Investigación Periodística en Plataformas

Fabio Ostroviecki - Youtube (ARGENTINA)

Héctor Rossi Trasnoche Paranormal - Youtube (ARGENTINA)

Esteban Mirol (ARGENTINA)

Latinos por el Mundo

Alexander Otaola - Cubanos por el mundo (USA)

Roxana Salerno (USA)

Lucas Hudak - Travel Luke (ARGENTINA)

Julio Oyhanarte - InmigracionTV (USA)

Ariel Leguiza - Gastrotur, Argentina por el mundo - Youtube (ESPAÑA)

Presentador/a Viajes y Turismo TV y Plataformas

Mirtha Edith Gomez “Mundo Visual” (ARGENTINA)

Cristhian Gassmann - Miamix Viajes y Turismo (USA)

Florencia Pereyra - Miami Riders (USA)

Canal de Streaming

Radio Zónica (ARGENTINA)

Las lenguas de Señas TV (PARAGUAY)

Con los amis Podcast (USA)

RealM26 (USA)

DGO STREAM (LATINOAMERICA)

Documental en Plataformas

Tiempo de Florecer - Stefani Gamboa TV (USA)

Cubanos por el Mundo - Alex Otaola Youtube (USA)

Área 51, estuve allí y esto fue lo que encontré - Jany González Youtube(USA)

Adolfo Cambiaso, el nombre del Polo - Disney + (USA)

Programa Infantil en TV y Plataformas

La granja de Zenón, Reino Infantil - Youtube - (USA)

Moster Buu Band - Youtube (ARGENTINA)

Plim Plim - El canal de Plim Plim - Youtube (USA)

Efecto N - “TVN” (CHILE)

Contenido Argentino en Estados Unidos

Club Miami - TYC Sports Internacional(MIAMI)

Sin Pistas - SIN PISTAS TV (USA)

Inmigración TV - Inmigración TV Youtube (USA)

El Show del Pastor y Juancito - Leo Miami Sports (USA)

Contenido de Inteligencia Artificial en TV y Plataformas

Ciencia, Innovación y tecnología (TV4.0 - Youtube ) (ARGENTINA)

Furor Studio - La Mary con Susana Gimenez - (Telefé) (ARGENTINA)

IA para el Mundo - (StreamIA - Youtube) (ARGENTINA)

Contenido Deportivo en Plataformas

Transmisión Inter Miami - Deportes Radio 760 (USA)

Copa potrero (ESPN Argentina)

Mundial sobre Ruedas sobre ruedas DGO STREAM (LATINOAMERICA)

Contenido de Espectáculos en Plataformas

Visionshow - Instagram - Youtube (ARGENTINA)

All Acces - DGO STREAM (LATINOAMERICA)

Entre Maite y Mate con Maite Peñoñori - Youtube (USA)

Dann Creator - @danncreator - Instagram (USA)

