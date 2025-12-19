Expulsaron a Evelyn Von Brocke y Pilar Smith de APTRA tras el escándalo con Marcelo Polino

Ángel De Brito confirmó por la pantalla de LAM (América TV) la expulsión de Evelyn Von Brocke y Pilar Smith de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). La decisión fue tomada después de una reunión en la que fueron partícipes una gran cantidad de miembros, quienes habrían considerado sumamente polémico que, por un lado, Von Brocke hiciera público y se refiriera al supuesto patrimonio de Marcelo Polino con el objetivo de exigir que se le retirara la obra social, y que Smith cuestionara duramente la desorganización de los Martín Fierro Latino Miami 2025.

“29 votaron para expulsarla y 12 para que siga. Me cuentan que uno de los que votó a favor de Evelyn fue Damián Rojo. Ahora Evelyn puede apelar”, informó el periodista de espectáculos con respecto a Von Brocke, quien había comenzado el escándalo. Minutos después, sumó: “A Pilar Smith también la expulsaron”. El momento agarró por sorpresa a la periodista, quien estaba al aire del programa de espectáculos y no pudo ocultar su enojo.

La palabra de Marcelo Polino minutos después de conocerse la decisión final de APTRA

Minutos después de que se conociera el veredicto final, Marcelo Polino se acercó hasta las puertas de APTRA y confirmó a los medios que acompañaba la decisión mayoritaria que se tomaba sobre su caso.

“Se nos pidió que no se ventilara todo lo que debatimos, solo comunicar la decisión final (...) Yo estoy de acuerdo. Hubo mucha euforia en la votación, lo que pasa siempre en una asamblea. Pero más allá del resultado, me queda una sensación de tristeza porque somos todos compañeros. Nos tenemos que juntar para brindar, para estar contentos, pero estamos terminando el año así”, expresó un tanto compungido por lo sucedido, más allá del apoyo que recibió de sus compañeros. “Me sentí escuchado y apoyado por los socios, así que eso me deja tranquilo de que hice las cosas bien”, admitió.

“Me sentía asustado. Yo me acabo de mudar, tengo que entrar a mi casa y cualquiera escucha que yo tengo dos millones de dólares en mi casa, me espera y me cag*an a patadas. Ahora me tengo que ir toda la temporada y tengo que dejar una casera en mi casa, es otro sueldo que tengo que pagar. Pero cualquiera que anda por ahí, tratando de hacer un afano dice: ‘acá dicen que Polino tiene dos palos verdes, vamos a reventarle la casa que está en Mar del Plata”, contó sobre el dato que filtró Von Brocke y por el que terminaron de expulsarla de APTRA.

La palabra de Marcelo Polino

¿Qué dijeron Evelyn Von Brocke y Pilar Smith tras enterarse de que fueron echadas de APTRA?

Sin lugar a dudas, la noticia de la expulsión de dos de las periodistas más conocidas en el ámbito artístico llamó notoriamente la atención. Es por eso que, tras finalizar la reunión decisiva, ambas comunicadoras mostraron su descontento con lo ocurrido e incluso Evelyn Von Brocke aseguró que llevará adelante medidas legales contra APTRA.

La primera en enterarse de la situación fue precisamente Evelyn, quien asistió a la asamblea y fue insultada y empujada por sus colegas. Impactada por la violencia vivida, brindó una nota a LAM en la que se explayó: “Nunca me pasó esto ni en tu programa Ángel, digo en tu programa porque hemos puesto cosas fuertísimas y jamás me censuraste absolutamente nada. Hoy he sido censurada y no me siento a derecho de lo que en lo que ha sido”

La Palabra De Evelyn Von Broke En LAM

“Este es el comienzo de muchas cosas, porque mañana empieza obviamente a apelar mi abogada, Adriana Martínez. Yo quiero Justicia. Un chat privado es un chat privado y si yo te escribo algo privado y vos me escribís a mí algo privado es privado. Recién Santi (el notero) vio como me empujaron para salir”, continuó.

Por su parte, Pilar Smith, quien se encontraba de vacaciones en el exterior, recibió la noticia por videollamada directa con el ciclo de Ángel de Brito. “¡¿Por opinar?! ¡¿Por un Martín Fierro?!“, se preguntó indignada y continuó: ”Ya mismo la voy a llamar a mi abogada para que tome cartas en el asunto. ¿Vivimos en democracia o no? Esos periodistas que me votaron no tienen vergüenza. ¡Libertad de expresión! Dar la opinión de lo que se vio al aire que fue horroroso“.

La reacción de Pilar Smith al enterarse en vivo de su expulsión de APTRA

“Ya mismo lo voy a llamar a Luis Ventura y a Facu porque ellos me habían dicho que esto no iba a suceder, que no era la idea de obviamente echar por opinar. Esto no va a quedar acá y voy a ir hasta las últimas consecuencias”, cerró. Ambas mujeres tendrán un plazo de 15 días para apelar sobre lo ocurrido y conocer el futuro de su lugar en la asociación.