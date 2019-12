El actor contó su historia de superación

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de diciembre de 2019 • 01:11

Christian Sancho pasó por Incorrectas y, tras hablar de la felicidad que le provoca actuar en una comedia romántica -como lo es Departamento de soltero, donde se luce junto a Nicolás Cabré y Laurita Fernández-, hizo un repaso por su dura historia: su experiencia como hijo de una madre soltera, el accidente que le cambió la vida a los 3 años y la muerte de su mejor amigo que lo obligó a abandonar Rosario para siempre.

Resiliencia. Esa es la palabra que el actor lleva tatuada en su muñeca y que, sin dudas, define su historia de vida. "Simboliza todo lo que he vivido. A los tres años, tuve un accidente que me llevó a un coma durante mucho tiempo. Convulsioné y corrí riesgo de muerte. A partir de ese entonces, empecé a hacer un tratamiento -no solo médico sino también psicológico- para poder entender lo que estaba transitando y lo que iba a transitar durante el resto de mi vida", le contó Sancho a Moria Casán, en un mano a mano súper íntimo.

Tras recordar lo diferente que fue su infancia a la del resto de los chicos, el galán reflexionó sobre cómo le hizo frente a la adversidad que le tocó vivir desde tan pequeño. "A los 7 años ya era un niño muy maduro porque tenía mucha información en base a lo que me había pasado y a lo que tenía que tener cuidado. En aquel momento, yo iba al psicólogo. Fueron tan sabios mi vieja, mi viejo (la pareja de su madre) y mi hermano en su capacidad de ayuda y amor que me fueron guiando hacia un lugar muy interesante", confesó a corazón abierto.

Sin embargo, su accidente no fue lo único que lo marcó en sus primeros años. El ser hijo de una madre soltera también influyó en él y le enseño mucho. "Obviamente después vino mi papá pero aprendí el respeto por la mujer desde muy chico. El valor de una mujer, la importancia de cuidarla, entenderla y hacerla feliz", enumeró sobre las enseñanzas que esta experiencia le dejó.

Lejos de reclamos y resentimientos, el actor destacó orgulloso el valor que tuvo su madre para traerlo a este mundo. "Fue una mujer que para el año '75 tuvo un coraje enorme. Con 17 años, quedar embarazada y tomar la decisión de tener a su hijo y no abortar (como le pedían) tiene mucho valor. El valor que le dio a la vida es muy importante", agregó emocionado, y enseguida dijo que no se imagina la vida sin ella.

"A los 18 entendí que tenía que resetear mi vida. Mi mejor amigo murió en un accidente de tránsito y yo no entendía lo que era perder al tipo que me había acompañado en los momentos más difíciles, bellos y felices de mi vida", continuó, al rememorar otro de los momentos dolorosos de su vida. Casi con la voz entrecortada, reflexionó: "Mi mecanismo de defensa fue salir de Rosario. Yo tenía que irme porque me asfixiaba la ciudad".

Enseguida, y frente a la mirada atónita de todas las panelistas del ciclo de América, el actor contó cómo logró rearmarse en la vida. Y acá su mamá, otra vez, tuvo un papel fundamental. "Me dediqué a que todo lo malo que había pasado no creara resentimiento en mi vida. Mi vieja fue muy sabia y me enseñaba que no me endurezca a raíz de todo lo que me iba pasando, que la adversidad me vaya poniendo en un lugar positivo", señaló.

"Hoy me encuentro en un lugar de total felicidad a raíz de tanta lucha. Yo me volqué mucho a lo espiritual. Creo mucho en Dios pero también siento que hay una cuestión de energía, del Universo y de vibra que interfiere", contó. Además, remarcó el lugar que tuvo el deporte en su recuperación. "Me enseñó parte de mi personalidad: la constancia, la convicción y la fuerza de voluntad. Es una terapia. Yo hago deporte no por el tema físico, sino porque me ayuda a mejorar día a día".