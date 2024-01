escuchar

Christian Sancho tomó gran notoriedad en los últimos meses por su parecido con Edinson Cavani, delantero que milita en el plantel de Boca Juniors. Con un parecido físico y hasta de apariencia con el atacante uruguayo, el modelo contó en varias ocasiones que las personas lo paran en la vía pública para sacarse una foto con él y le remarcan su parecido.

Christian Sancho encontró un truco para que no lo confundan más con Edinson Cavani Ricardo Pristupluk

“¿Vos sabés la cantidad de fotos que me sacaron? Hay fotos que ya me las saco directamente. No se lo niego, porque digo ‘que se lleve la ilusión’. El otro día también, en la cola de una cochera, alguien me dice ‘mi mujer es fanática de tu club y yo te admiro mucho, gracias por venir. ¿Nos podemos sacar una foto?’. Pero no soy... ‘Una foto...’. Bueno, sacátela”, explicó Sancho hace unos meses en un programa de stream que conduce “Pachu” Peña para dimensionar este curioso hecho.

Es por eso que, después de unos meses en los que el goleador uruguayo tomó cada vez más trascendencia, el modelo y actor que encabeza la obra Bien argentino en Villa Carlos Paz con Celeste Muriega, decidió tomar una tajante decisión y la comunicó en su cuenta oficial de Instagram.

Christian Sancho mostró su particular remera para evitar la comparación con Edinson Cavani Instagram (@chrissanchook)

“Después de unos días en la temporada decidí que este será mi uniforme para este verano en Villa Carlos Paz”, comenzó el posteo Sancho, quien mostró una remera negra personalizada con una imagen suya en la cancha de Newell’s Old Boys de Rosario y la leyenda “No soy Cavani”.

De esta manera, Sancho intentó desligarse de manera irónica sobre esta comparación y así generar un nuevo capítulo en esta historia de similitud con el experimentado atacante del Xeneize. “A veces tu remera habla por sí sola”, aclaró, entre risas, en un posteo que acaparó la atención de sus seguidores y varios de ellos, en esa misma tónica, celebraron su iniciativa.

“Muy buen truco, Edi, pero ya sabemos que sos vos”; “Es lo que diría Cavani para que no lo molesten por la falta de goles”; “Te estás perdiendo un curro barbaro”; “¿Para cuándo una foto con Edi” y “Pero si estás igual”, fueron las menciones más destacadas que incluyeron la presencia de Maximiliano Rodríguez, exjugador de la selección argentina y Newell’s que avaló esta iniciativa y la celebró con emojis sonrientes.

La accidentada Luna de Miel de Sancho y Muriega

Luego de dar el “sí” y contraer matrimonio, Christian Sancho y Celeste Muriega, intérpretes de la obra de teatro Bien argentinos en Villa Carlos Paz, decidieron irse de Luna de Miel a República Dominicana. Pero, previo a ese viaje, un inconveniente casi los deja sin su vuelo aéreo hacia las tierras caribeñas.

En su cuenta de Instagram, mediante la caja de preguntas y respuestas para interaccionar con el público, Muriega aseguró que llegaron 45 minutos tarde al aeropuerto de Ezeiza. “Pasaron cosas, ¿viste que cuando uno se muda generalmente se complica todo? Se pierden cosas, y bueno, se nos perdió el pasaporte. Es el día de hoy que no sé dónde está. O sea, no lo encontré y no lo voy a encontrar nunca”, sintetizó la modelo sobre el percance.

Por último, para contar el desenlace con final feliz, cerró: “Mi amigo estaba en el aeropuerto, entonces él (por Sancho) no tuvo mejor idea que llamarlo y ahí estuvo averiguando y lo pudimos sacar desde ahí”, cerró sobre esta documentación que es necesaria para ingresar a algunos países.