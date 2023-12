escuchar

El inicio de diciembre llegó con dos casamientos dentro del mundo del espectáculo que dieron de qué hablar. Por un lado, Nicole Neumann y Manuel Urcera, y por el otro, Christian Sancho y Celeste Muriega. Tras los festejos de esta última pareja, emprendieron el viaje de ensueño a Punta Cana, República Dominicana; si embargo, un percance sorprendió a los protagonistas de esta historia de amor y por poco, casi se quedan sin la tan ansiada luna de miel.

Los tortolitos se conocieron en enero del 2022, gracias a José María Muscari, que ofició de “celestino” entre ambos. A partir de la obra que llevaron juntos bajo la dirección del famoso productor, la vida de estos cambió por completo. A los pocos meses se fueron a vivir juntos y recién, una semana atrás, se unieron en matrimonio. Como proyecto especial y a modo de coronar una noche mágica, como sucedió con la celebración del casamiento, Muriega y Sancho viajaron a la isla caribeña en busca de un relax.

No obstante, lo que parecía color de rosas, terminó por ser un susto que más tarde sirvió de referencia para los seguidores de ambos artistas. En un intercambio de preguntas y respuestas desde Instagram, Muriega adelantó: “¡Llegamos de pedo! Adivinen ¿qué pasó?”. Si bien, uno de sus problemas significativos es que llegaron 45 minutos tarde al aeropuerto de Ezeiza, la consulta se basó en otro hecho sorpresa.

Christian Sancho y Celeste Muriega casi se quedan sin luna de miel (Fuente: Instagram/@chrissanchook)

Minutos después y ya desde las instalaciones del destino paradisíaco, Celeste agregó: “Pasaron cosas, ¿viste que cuando uno se muda generalmente se complica todo? Se pierden cosas, y bueno, se nos perdió el pasaporte. Es el día de hoy que no sé dónde está. O sea, no lo encontré y no lo voy a encontrar nunca”.

De inmediato, el oriundo de Rosario, interrumpió la Storie de su esposa y comentó: “¿Quién te dio las palabras mágicas? ¿Quién te dio la señal? Contala bien, contala bien”. “Mi amigo estaba en el aeropuerto, entonces él no tuvo mejor idea que llamarlo y ahí estuvo averiguando y lo pudimos sacar desde ahí”, explicó Muriega, en donde reveló la forma de asegurarse el viaje, a pesar de no tener el documento imprescindible para subir a un vuelo internacional.

Celeste Muriega y Christian Sancho juntos en Punta Cana (Fuente: Instagram/@chrissanchook)

En tanto, el actor y modelo, protagonista de Sex, sostuvo: “Si pierden el pasaporte o está vencido, van y lo piden. Obviamente tiene dos horas o tres, y esto había que resolverlo en dos horas y media”. Después de ello, Muriega sumó: “Y yo tuve el oje*** gigante que me lo resolvieron en media hora, así que pude viajar y ahora estamos en Punta Cana”.

El enérgico repudio de Christian Sancho tras los mensajes ofensivos hacia Celeste Muriega

Luego de la casi fallida luna de miel, Christian Sancho y Celeste Muriega se mostraron en las redes sociales a puro disfrute de sus vacaciones. Tanto en el hotel como en las playas de arena blanca. Sin embargo, este miércoles, el actor reparó unos minutos y le envió un fuerte mensaje a quienes hablaron de manera ofensiva a su esposa.

El enérgico repudio de Christian Sancho a las críticas que recibió Celeste Muriega (Fuente: Instagram/@chrissanchook)

Desde sus Stories, Sancho escribió: “Qué tristeza nos da que en el 2023 noticieros como @de12a14 del @rosariotres, traten a Celeste de gato y que estamos de luna de miel con dólar gato. Ojalá se replanteen la manera de comunicar una noticia (...) No es nada grato para nuestras familias porque sufren y se ponen muy mal cuando ven este tipo de acusaciones. Innecesarias si son periodistas o comunicadores, vayan a la fuente y vean los años de trabajo, esfuerzo y trayectoria que tenemos (...) Lamentablemente son la excepción a toda la gente de Rosario que no piensa así de nosotros (...) Seguiremos disfrutando de nuestra luna de miel que bien merecida la tenemos”.