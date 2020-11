El llanto de Guillermo Andino al confirmar la noticia de la muerte de Diego Maradona

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de noviembre de 2020 • 14:55

Este miércoles al mediodía, en Informados de todos dieron cuenta que Diego Maradona había sufrido un paro cardiorrespiratorio en la casa en la que estaba llevando adelante su recuperación, en un barrio privado de Tigre.

Mientras buscaban confirmar la noticia de la muerte del astro futbolístico, Guillermo Andino leyó los distintos titulares de los portales llorando. "Perdonen, pero esto no estaba en los cálculos de nadie. Lo triste es tener que dar en vivo esta noticia de la muerte de Diego Maradona... Somos contemporáneos, recordamos al Diego futbolista, podíamos no empatizar con algunas cuestiones, pero es y fue el mejor jugador de la historia. Me viene eso a la mente, como seguro le pasa a la gente en su casa", dijo, notablemente conmocionado.

"Es la noticia que jamás me hubiera gustado dar en vivo. Se nos fue el jugador más grande, el que nos dio más alegrías. Siempre ligado al fútbol, a lo que más le gustaba. Esta tristeza que no puedo sacarme. Como le va a pasar a todos los argentinos, más allá de que hay muchas cosas que quizá le criticamos. Por arriba está la muerte de Diego, del más grande de todos los tiempos. Perdón", expresó mientras rompía en llanto

"Insisto con lo mismo, nunca pensé tener que dar esta noticia porque creía en ese Diego que podía seguir peleándola. Lamentablemente murió y con él se va nuestra alegría futbolística para aquellos que somos contemporáneos a él. Perdonen, uno expresa lo que puede en circunstancias de estas características. Hoy es uno de los días más tristes para el mundo y para todos los que disfrutamos de Diego tanto adentro como afuera de la cancha", concluyó Andino entre lágrimas.

La anécdota de Toti Pasman

El periodista deportivo Toti Pasman, quien alguna vez fue objeto del enojo de Maradona, también se tomó un momento para hablar de "El Diez". "Lo que me dijo Diego quedó como una anécdota y gracias a eso pude tener una relación con él. Después de eso me pasaron cosas maravillosas y él también me llamó y me pidió disculpas", contó emocionado, en Intrusos.

Pasman se refirió así al momento en que Maradona le lanzó la frase "la tenés adentro", en una conferencia de prensa realizada en octubre de 2009, cuando él era director técnico de la Selección Argentina. "Mientras escuchaba la noticia se me vino a la cabeza una frase de Diego cuando quedamos eliminados de un mundial: 'Es una trompada de Mohamed Alí'. Y sentí eso cuando me enteré de su muerte".

"Me puso feliz cuando, después de la operación, las hijas se hicieron cargo y lo llevaron cerca de ellas. Pensé que iba a salir de ésta. Diego es el rey, el número uno, el mejor de todos los tiempos. Me dedico al periodismo deportivo por Maradona, porque desde que nací, mi viejo quería ver a Diego jugando. Amo a Diego y lo voy a amar toda mi vida más allá de lo que pasó en esa conferencia de prensa, que fue parte del juego. Por encima de todo está el Maradona jugador, que nos hizo emocionar y llorar. Diego va a ser lo máximo siempre, fue un tipo generoso", finalizó muy conmovido.