La reunión de Friends: el anticipado especial tiene teaser y fecha de estreno

Luego de múltiples retrasos y postergaciones, finalmente fue confirmada la fecha de estreno de uno de los eventos televisivos más esperados del año: la reunión de Friends. El reencuentro de los protagonistas de la serie estará disponible en HBO Max a partir del 27 de mayo. Sin embargo, los fans latinoamericanos de la sitcom deberán aguardar hasta fines de junio para verlo, dado que recién entonces se concretará la llegada del servicio de streaming a la región.

El anuncio, publicado simultáneamente en las redes sociales de la plataforma y del programa, estuvo acompañado por un teaser que muestra a los actores caminando abrazados de espaldas a la cámara, mientras suena de fondo una reversión de “I’ll Be There For You”, la canción de The Rembrandts que se mantuvo como la cortina de la serie a lo largo de sus 10 temporadas. El posteo también fue compartido por cada uno de los protagonistas en sus respectivas cuentas de Instagram.

El grupo conformado por Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) y David Schwimmer (Ross) no se reúne desde hace 17 años y la última vez que se los vio juntos en pantalla fue en el Cafe Central Perk, su punto de encuentro preferido en la ficción. También participarán del encuentro, dando fe del impacto que la serie tuvo en la cultura pop, figuras como David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon y Malala Yousafzai, según confirma The Hollywood Reporter.

“The One With The Reunion”, el especial sin guion que fue filmado en abril, no consistirá en un episodio de ficción y ninguna de las estrellas volverá a interpretar a su personaje. En cambio, la emisión presentará una serie de entrevistas con cada uno de los intérpretes, en que -de manera individual y grupal- revelarán anécdotas y repasarán qué significó para ellos formar parte del hit televisivo de NBC, que salió al aire entre 1994 y 2004.

Friends fue la sitcom más popular de los 90 y ahora tiene una nueva generación de fanáticos (y críticos) gracias a Netflix. Con este empuje, la idea de reunirse pareció oportuna. Tanto los protagonistas como los creadores Kevin S. Bright, Marta Kauffman y David Crane, y el director Ben Winston, pusieron en marcha este reencuentro a pedido de HBO, que sumó a su plataforma de streaming todas las temporadas de la sitcom.

La semana pasada, la cuenta oficial de Instagram de Friends había conmemorado el aniversario número 17 del último episodio del programa con un posteo que incluye dos imágenes: la primera muestra la última escena en que los seis protagonistas estuvieron juntos en pantalla, mientras que la segunda es una foto del momento en que los actores saludaron al público que presenció la filmación de la despedida.

