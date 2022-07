La voz Argentina: el número que emocionó a la Sole y la razón por la que Ricky le pidió disculpas

Una nueva semana en La Voz Argentina y las audiciones a ciegas están en su última etapa. Cada uno de los participantes que se presentaron este lunes en el show buscó impactar a los jurados, con el objetivo de integrar sus equipos. Y, por su parte, Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky prestaron mucha atención a los cantantes que pasaron por el escenario con el fin de detectar esos talentos que no se pueden dejar pasar.

El primero en presentarse fue Mauricio Lastra, un joven de Tucumán que interpretó “Aire” y por cuya versión Montaner no tardó en dar vuelta su silla. En la devolución, los especialistas aplaudieron el talento vocal del joven, y Mau y Ricky le aconsejaron orientar su voz hacia ritmos melódicos, en la línea de Romeo Santos.

En su turno, la participante Manuela Bervejillo, que viajó desde Uruguay, contó que en su familia todos son artistas y que la música siempre fue moneda corriente en su hogar. “Put Your Record On” fue el tema que eligió, pero el número terminó tan pronto, que Lali se lamentó de no haber apretado el botón a tiempo. Cuando le tocó hablar, Montaner explicó: “Me pasó que no logré definir su estilo, porque la forma en la que ella cantó fue muy similar a la original”. La Sole agregó: “No hay dudas que cantás muy bien, pero coincido”. Por último, Lali se mostró muy molesta por no haber podido convocarla, y concluyó: “Sí o sí, te lo pedimos por favor, andá al regreso”.

María Florencia y María Verónica Soaje, de 21 años, son gemelas e interpretaron “El niño y el canario”. La Sole, Ricardo, Mau y Ricky no tardaron en darse vuelta. Pastorutti no pudo contener sus lágrimas frente al número, y su sorpresa fue mayor cuando descubrió que los hermanos la habían bloqueado. Con algo de culpa, Ricky le pidió disculpas a su compañera, cuando notó la profunda emoción que le provocó el canto de las gemelas. Por su parte, Mau destacó: “Ustedes son de otro mundo. La precisión de esa performance… se nota que son hermanas, yo no tenía ni que verlas para saber que ustedes se conocen más de lo que cualquier persona se puede conocer. Una sabía qué era lo que iba a hacer la otra, es muy impresionante”.

Cuando le preguntaron por qué lloraba, la Sole explicó: “Durante toda mi infancia, tengo muchos recuerdos de escuchar folclore con mi viejo, en Arequito, y esta canción sonaba siempre. Y me lleva a esos momentos de mi infancia. Yo aprendí a cantar con estas canciones, y hace tanto que no escucho una versión de este tema, y yo pensaba, ‘algún día, cuando haya niños que quieran lanzarse al folclore, hay tantas canciones que se dejaron de cantar, y esta buenísimo rescatarlas’”. Finalmente, Mau aseguró: “Mi mayor fortaleza es la relación con mi hermano, y yo veo exactamente eso en ustedes. Lo que las hace distintas es esa conexión, esa hermandad”. Luego de esas palabras, ambas terminaron eligiendo el equipo de los Montaner.

Luego llegó el turno de Tomás Barani, de Córdoba, a quien le alcanzaron unos segundos de su versión de “Billie Jean” para tener a todas las sillas de frente. Con mucho entusiasmo, los jurados intentaron convencer al participante de reclutarlo, y Ricky subrayó: “Este es el comienzo, y está en tus manos si esto va a ser el resto de tu vida o no. Yo te invito a que vengas a nuestro equipo para que te pongas la medalla y que este sea el comienzo de tu carrera”. Luego, Lali destacó: “Vos sí sabés lo que querés, un pibe con tu voz, con tanta personalidad, que hiciste tuya una canción tan popular, tengo una percepción de que lo tenés claro”. Finalmente, Barani se sumó al equipo de Espósito.

Casi sobre el final, Ezequiel Romano hizo “Zafar”, y La Sole se dio vuelta para sumarlo a su team: “¡Es solo mío! Este programa es un curso acelerado, tenés muy buena gente que te va a ayudar, además de que voy a estar yo. Lo hiciste muy bien”.

Por último fue el turno de Azul Politi que interpretó “Ya te olvidé”, pero no logró interesar a ninguno de los jurados.