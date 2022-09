Premios Emmy Internacional: La Voz Argentina y el documental de Andrés Calamaro, entre los candidatos

escuchar

Este jueves se dieron a conocer los nominados a los premios Emmy Internacionales y entre las series que despuntaron este año se encuentran Narcos: México (Netflix), Lupin, la ficción francesa que también está disponible en dicha plataforma, y Reyka, la serie sudafricana que peleará con ambas producciones en la categoría dramática.

Por otro lado, Scoot McNairy fue nominado por su trabajo en Narcos, y la tercera temporada de Sex Education de Netflix aspira a convertirse en la mejor serie cómica del año. La ficción británica de Laurie Nunn compite contra la francesa Al borde, creada por Julie Delpy y disponible en Netflix, contra Bunker de HBO Latinoamérica, y contra Dreaming Whilst Black de la BBC.

Narcos: México Archivo

En cuanto a las producciones argentinas, las nominadas este año fueron La Voz Argentina (temporada 2021), Bios y Espíritu pionero. El big show de Telefe compite en el rubro de entretenimiento no guionado; el capítulo de Andrés Calamaro de Bios. Vidas que marcaron la tuya de Star+ busca alzar el premio en la categoría de programa artístico; y el programa de cortos de la TV Pública también recibió una candidatura . Los ganadores se darán a conocer el 21 de noviembre.

Los principales nominados:

Programa de arte

BIOS. Vidas Que Marcaron la Tuya, de National Geographic Original Productions dedicado al compositor y cantante Andrés Calamaro, disponible en Star+ STAR+

Bios: Calamaro - Argentina

Charlie Chaplin, Le Génie De La Liberté - Francia

Freddie Mercury: The Final Act - Reino Unido

Wonderful World: A New York Jazz Story - Japón

Actuación masculina

Sverrir Gudnason - En Kunglig Affär [A Royal Secret] - Suecia

Scoot McNairy - Narcos: México - México

Dougray Scott - Irvine Welsh’s Crime - Reino Unido

Lee Sun-Kyun - Dr. Brain - Corea del Sur

Actuación femenina

Celine Buckens - Showtrial - Reino Unido

Leticia Colin - Onde Está Meu Coração [Where My Heart Is] - Brasil

Kim Engelbrecht - Reyka - Sudáfrica

Lou de Laâge - Le Bal des Folles [The Mad Women’s Ball] - Francia

Comedia

Sex Education Netflix prensa

Búnker - México

Dreaming Whilst Black - Reino Unido

Al borde - Francia

Sex Education - Reino Unido

Documental

Enfants De Daech, Les Damnés De La Guerre [Iraq’s Lost Generation] - Francia

Myanmar Coup: Digital Resistance - Japón

O Caso Evandro [The Evandro Case: A Devilish Plot] - Brasil

The Return: Life After ISIS - Reino Unido

Drama

Lupin Netflix

Lupin - Francia

Narcos: México - México

Reyka - Sudáfrica

Vigil - Reino Unido

Animación para niños

Dapinty, Una Aventura Musicolor [Dapinty, A Musicolor Adventure] - Colombia

Fumetsu No Anata E [To Your Eternity] - Japón

Les Lapins Cretins – Invasion: Mission sur Mars [Rabbids Invasion Special – Mission to Mars] - Francia

Shaun the Sheep: Flight Before Christmas - Reino Unido

Programa de habla no inglesa del prime time

2021 Latin American Music Awards - Estados Unidos

Buscando a Frida - Estados Unidos

La suerte de Loli - Estados Unidos

Malverde, El Santo Patrón - Estados Unidos

Programa de entretenimiento no guionado

La Voz Argentina Telefé

La Voz Argentina [The Voice] – Tercera temporada - Argentina

LOL: Last One Laughing Germany - Alemania

Love on the Spectrum – Segunda temporada - Australia

Top Chef Middle East – Quinta temporada - Emiratos Árabes Unidos

Serie formato corto

Espíritu pionero [Pioneer Spirit] - Argentina

Fly on the Wall - Qatar

Nissene i bingen [Santas in the Hay] - Noruega

Rūrangi - Nueva Zelanda

Documental deportivo

Chivas - México

Kiyou No Kata [Kiyou’s Kata] - Japón

Nadia - Francia

Queen Of Speed - Reino Unido

Telenovela

Nos Tempos Do Imperador - Brasiil

Two Lives - España

YeonMo [The King’s Affection] - Corea del Sur

You Are My Hero - China

Miniserie y/o película para televisión

Help - Reino Unido

Il est elle [(S)he] - Francia

Isabel, La Historia Íntima De La Escritora Isabel Allende [Isabel, The Intimate Story Of Isabel Allende] - Chile

On The Job - Filipinas