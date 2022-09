La Voz Argentina: gran sorpresa en la definición de la cuarta edición del programa

Este lunes, finalmente se reveló quién es el gran ganador de la cuarta edición de La Voz Argentina. La batalla tuvo dos protagonistas: Yhosva Montoya, del team Soledad, y Ángela Navarro, del equipo de Lali, los dos finalistas que el domingo obtuvieron la mayor cantidad de votos por parte del público.

Esta vez, el programa tuvo una duración mucho más corta: comenzó a las 22 y a las 22.40 le dio paso a su sucesor en la pantalla de Telefe: ¿Quién es la máscara?, la nueva apuesta del canal para seguir liderando el prime time. Este último programa comenzó con un clip que resumió lo ocurrido en esta temporada, desde las distintivas y definitorias audiciones a ciegas hasta la gran final.

El domingo, además de los shows de los cuatro finalistas en solitario y con sus coaches, se presentó en exclusiva el tema “Quiero todo”, en el que dos de las coaches del ciclo, Soledad Pastorutti y Lali Espósito, comparten protagonismo con Natalia Oreiro. Este lunes, también hubo un show para engalanar la noche: tal como lo había anunciado Marley, se presentó la familia Montaner en pleno. A los coaches Ricardo, Mau y Ricky se sumaron Eva Luna y Camilo para brindar una versión del tema “Amén” . Luego de cantar, Ricardo agradeció la posibilidad que les brindó el canal de hacerle “este regalito” a la gente. “No hay nada más importante que vivir en familia, hasta en el escenario”, expresó el autor de “Cachita”.

El primero de los finalistas en pisar el escenario fue Yhosva, que interpretó “Camino y piedra”, de Atahualpa Yupanqui . “Lo vi seguro como siempre. Lo adoro. Lo dio todo. Gracias por traer a Atahualpa Yupanqui a este escenario”, expresó la coach, tras escucharlo.

Luego llegó el momento de que Lali presentara uno de sus últimos éxitos: “2 son 3” , en una singular puesta que incluyó una motocicleta y su característico despliegue sobre el escenario.

Llegó luego el turno de Ángela, la única finalista mujer y la única entre los mejores de cada team que interpretó durante su paso por el programa tanto temas en español como en inglés. En esta ocasión, la joven de Berazategui decidió hacer una versión de “Oye”, de Beyoncé, en su versión en castellano . “¿Qué vamos a hacer con vos? ¡Votarte! Estás loca, hermana. Después de lo que hiciste ayer, ya era el sumun de una cantante, y acabás de decirle a la gente: yo quiero ganar este programa. Sos un animal cantando”, expresó la coach.

Camilo y Eva Luna brindaron luego una versión de “Indigo”, el tema que le compusieron a su primera hija. Luego, sí llegó el momento de las definiciones. Con la presencia de Elías Pardal, que por terminar en el cuarto puesto ganó 250 mil pesos, e Iván Papetti, que con la tercera posición se hizo acreedor de 500 mil, Marley dio a conocer los porcentajes de los dos participantes que compitieron por el primer puesto: el ganador resultó Yhosva, con el 52,4 por ciento de los votos, que además de 2 millones de pesos consiguió de esta manera un contrato discográfico. Ángela, la gran favorita en las redes, quedó en segundo lugar, con el 47,6 por ciento de los votos y un premio de 1 millón de pesos.

Una fórmula ganadora

La Voz Argentina telefe

La Voz Argentina se transformó en la gran apuesta de Telefe para consolidarse como el gran líder el prime time en un año sin demasiadas novedades en cuanto a los formatos televisivos. El talento de los concursantes y también la dinámica entre los cinco coaches y sus ocurrencias hicieron que el programa tuviera un relativo éxito y que el canal cumpliera así con su cometido .

En la primera semana de junio comenzó una nueva edición de La Voz Argentina y luego de tres meses en los que pasaron una infinidad de participantes, finalmente quedaron definidos los cuatro finalistas, uno de cada equipo: Ángela, Yhosva, Elías Pardal (del team Montaner) e Iván Papetti (del team Mau y Ricky).

En aquella primera emisión, el programa logró un gran promedio de 17,5 puntos y escaló a un pico de 18,2 puntos de rating. En la gran final de este viernes, alcanzó marcas de 18 puntos a medida que se acercaba la definición.

Qué ocurrió el domingo

En la gran final del domingo, la primera en subir al escenario fue Navarro. La cantante interpretó su propia versión de “Un día sin ti”, de Roxette. Una vez culminado el tema, la joven aseguró: “Estoy súper agradecida, esto no cualquiera lo tiene. Hay que aprovechar cada segundito, y yo estoy haciendo eso”. Al momento de tomar la palabra, Lali opinó: “Ella es muy bestia, merecés todo. Son cuatro finalistas increíbles, pero de corazón siento que merecés ser la ganadora de este programa. Le pido a la gente que te vote porque te merecés levantar la copa de La voz argentina”.

A continuación, Mau y Ricky junto a su participante, Iván Papetti, llevaron adelante una versión de “Llorar y llorar”.

Después Yhosva interpretó con el tema “Sube, sube, sube”. En charla con Marley, Sole destacó sobre su participante: “Él se vino para acá desde muy lejos, conoció Buenos Aires, y tiene la honestidad en su voz, y por eso genera esto. Me encantó Yhosva y gracias por este espectáculo maravilloso”.

Luego, Ricardo Montaner tomó es escenario junto a su participante Elías, para cantar a dúo “Te adoraré”.

Iván Papetti brindó después su versión de un clásico: “Piel canela” . “Jamás me hubiese imaginado estar acá en una final”, reconoció Iván con gran sorpresa, y Ricky dijo: “Eres un talentazo y un tipazo, eres una historia de superación dentro del mismo programa. Pensar que pasaste de un equipo, a otro equipo y a otro equipo, y ahora estás en la final, y yo siento en mi corazón que tú no te lo esperabas, y te has sorprendido a ti mismo”.

En el siguiente bloque, Lali hizo una de sus canciones más importantes, “Diva”, junto a Ángela. Elías Pardal cantó después “De música ligera”, de Soda Stereo . “Estoy orgullosísimo de ti, y es un placer tenerte en el equipo”, le dijo su coach Montaner en la devolución, y Elías le respondió: “Yo por vos tengo admiración, y mi mamá tiene mucho que ver con eso. Nosotros escuchábamos tus cassettes, yo tengo una profunda admiración y quiero agradecerte por las veces que me has salvado, y quiero decirte gracias por la canción que hicimos hoy, porque no es fácil cantar al lado de Ricardo”.

Llegó entonces el turno de Soledad y Yhosva, que se reunieron en el escenario a cantar “Zona de promesas”, también de Soda Stereo.

En el último bloque, Marley ingresó al estudio con un sobre que escondía la votación final por parte del público. En ese momento, destacó nuevamente que solo iba a comunicar quiénes ocupaban el tercer y cuarto lugar. Dicho eso, el conductor anunció que con el 13,05 por ciento de los votos, se ubicaba Elías Pardar en el cuarto lugar. En el tercer puesto, estuvo Iván Papetti con el 19,30 por ciento de los votos.

Antes de despedirse, Marley informó que se abría nuevamente la votación, para decidir si el triunfo en esta nueva edición de La Voz argentina, quedaba en manos de Yhosva o de Ángela.