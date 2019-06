El productor teatral repasó mitos e hizo revelaciones en el programa de Moria Casán Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de junio de 2019 • 20:45

Lino Patalano visitó a Moria Casán en Incorrectas y contó anécdotas sobre su vida como prolífico productor y propietario de uno de los teatros más icónicos de la ciudad de Buenos Aires: el Maipo.

"Yo soy trisexual en el teatro, me gusta todo: drama, comedia, musical. Todo lo que está en el teatro es con esfuerzo privado. Yo amo a los artistas, me gusta malcriarlos, que estén cómodos", señaló. Claro que no siempre terminan bien los romances entre el productor y el artista. Así, Patalano recordó que estaba trabajando con Antonio Gasalla a sala llena, durante muchos meses, hasta que el humorista dio el portazo por una curiosa razón: "Antonio no estaba contento, terminamos el contrato de tres meses y se fue a hacer Más respeto que soy tu madre. Se fue porque no estaba marcada una luz en la escalera y tenía razón, porque podía caerse y lastimarse".

El productor también contó una curiosa anécdota que involucra a Laura Fidalgo , una de las estrellas que supo convocar para sus legendarios espectáculos de revista en el Maipo. "Le hice lipoaspirar la cintura. Un poquito, para que estuviera perfecta en el escenario. Quería que imitara a la [vedette Nélida] Roca, que saliera con traje negro de hombre. Fue para darle seguridad a ella", sorprendió.

Casán quiso entonces saber si es real el mito de que un fantasma habita el Maipo, y Patalano contó con lujo de detalles su experiencia. "Es una historia teatral y emotiva. Cáceres era un maquinista chileno que trabajaba en el Maipo. Estaba haciendo La mujer del año y le dijeron que tenía un cáncer terminal. Un día fue al teatro, dejó una carta diciendo que no tenía familia y quería morir en el lugar donde fue más feliz. Se bañó, se vistió y se ahorco en la terraza del teatro. Lo bajaron, esperaron al juez y se hicieron las tres funciones de la obra. Eso lo enojó, me parece. Cuando yo tomé el teatro, su energía estaba enojadísima, pero con una obra de Alfredo Alcón y Norma Aleando se amigó con el teatro y con todos. Siempre le decimos: gracias Cáceres", relató.

Stefy Xipolitakis le preguntó sobre la relación de Valeria Bertucelli y Ricardo Darín mientras hacían Escenas de la vida conyugal, en el Maipo. "Creo que eso es una anécdota. La gente se mimetiza con los personajes. No puedo decir nada porque no lo viví. Sé que ella tenía un problema de salud y se desmayaba. (...) Creo que vivieron el clima de la obra", señaló en referencia al testimonio de la actriz, que dijo haber sufrido destratos por parte de Darín. Luego, Patalano ligó esta historia a una anécdota de Norma Aleando y Alfredo Alcón: "Estaban haciendo Un largo viaje de una día hacia la noche y Alfredo me dijo que no podía sacarse el personaje de adentro, y se sentía mal. Tiempo después Norma me dijo lo mismo. A veces no se pueden separar del personaje".