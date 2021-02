LN+ apuesta a liderar la mañana informativa

Este lunes 22 de febrero, LN+ estrenará su nueva programación con la incorporación de varios nombres relevantes del quehacer periodístico y el relanzamiento del horario matutino con nuevos programas en vivo.

“La primera mañana es un horario tan competitivo como el prime time”, sostiene Tato Young, uno de los responsables de +Mañana, el programa que abrirá la programación a las 6.30, en pleno amanecer. Durante décadas, el reinado informativo a primera hora del día lo ostentaba la radio, sin embargo, desde hace tiempo, la televisión también juega en esas grandes ligas cuando el sol está despuntando. “Nos toca la responsabilidad de encender las noticias, prender el canal. Es una tarea periodística fascinante, un enorme desafío”, reconoce Eleonora Cole, también al frente de la primera mañana del canal junto a Young y Juan Manuel “Rifle” Varela.

Ahora, bajo la gestión de Juan Cruz Ávila, director de Programación del canal, LN+ también se focalizará en este horario ineludible en términos informativos. “Abrir la mañana es la apuesta más novedosa de la señal”, dice Fernando Carnota, periodista que también transitará el horario matutino con +Info.

Los programas

La nueva mañana del canal abarcará dos programas de extensa duración. +Mañana, con Young, Cole y Varela, se extenderá de 6.30 a 10, horario de inicio de +Info con Carnota y Florencia Donovan, quienes estarán al frente de su programa hasta las 13. En ambos envíos, los temas crudos vinculados a la actualidad política, económica e internacional se alternarán con cuestiones no menos esenciales para el televidente a esa hora del día: la información meteorológica, el estado de las líneas de ferrocarril y subte y el fluir del tránsito son tópicos que la audiencia busca para poder organizar no solo su mañana, sino su día completo. “Tenemos el desafío no menor de calentar la pantalla, en un horario donde hay mucha competencia, será desafiante”, sostiene Donovan.

En +Mañana, los conductores contarán con un staff de columnistas estables como Rubén Rabanal, Gabriel Ziblat y Gustavo Carabajal. Además estarán Juan Pablo Zanotto y el meteorólogo Mauricio Saldívar. “Nuestro programa se sostendrá en la información, el servicio y la compañía como pilares. Es un horario donde la gente mira en diversos momentos, así que hay que estar permanentemente con el servicio como bandera”, explica Young.

Florencia Donovan y Eleonora Cole, periodistas de extensa trayectoria que se suman a la mañana de LN+ Ignacio Sanchez

Hábitos

El televidente que apela a la televisión para informarse, busca conocer en pocos minutos las noticias de actualidad y, sobre todo, aquellos datos sobre los servicios que le serán útiles para transitar su jornada. Se trata de una audiencia que, difícilmente, sea espectadora del noticiero en su totalidad, sino que apela al medio durante los minutos que le toma amanecer y prepararse para enfrentar el día fuera de su casa. “En nuestro horario, los canales de noticias pelean de igual a igual con la televisión abierta, eso no sucede en ningún otro momento del día”, analiza Varela, quien también está muy abocado a las cuestiones de imagen del programa y a trabajar codo a codo con la producción. Con todo, el desarrollo del home office también posibilita que el público pueda seguir la información desde la plataforma televisiva mientras realiza su actividad, fenómeno que permite una ampliación de las audiencias.

LN+ contará con los más avanzados recursos tecnológicos y sus programas se emitirán desde uno de los estudios más grandes de la televisión local. Siete pantallas enmarcarán el set montado siguiendo las pautas estéticas de las grandes cadenas internacionales. “La primicia perdió un poco de valor. Hoy no gana el que cuenta primero, sino el que lo hace mejor. Para contar mejor es necesario tener buenos recursos, eso significa contar con herramientas tecnológicas, más allá de los buenos comunicadores. Con esta nueva apuesta, LN+ está cumpliendo con todo eso”, entiende Carnota.

Tonalidades

La reseña cruda pareciera pesar más en las primeras horas del día. Es todo un desafío informar, aún la peor noticia, de manera tal que no espante al televidente recién amanecido: “Las noches pueden ser diferentes, pero la rutina de la mañana es la que todos respetamos. Es una rutina propia, íntima de cada casa, de cada familia. Por eso, es muy importante el cómo, ser amables en la forma en que se cuentan las noticias, aunque las noticias no sean amables. El tono es fundamental para que la gente nos permita entrar a sus casas, que es lo que les estamos pidiendo”, reflexiona Cole. En similar sintonía, Young considera que “se debe ser amigable, más que nunca. A la mañana, hay que invitar a la gente a enfrentar el día”.

Este lunes, a las 6.30 de la mañana, se pondrá en marcha el nuevo engranaje de LN+, apelando a ese televidente que sigue al canal desde su fundación y a los nuevos que se sumarán con los estrenos de la temporada 2021. En el nuevo desafío informativo, la mañana será un momento clave del día, en el marco de una sucesión concatenada de programas: “Es una programación compacta. En la Argentina debe haber poca gente con la visión de Juan Cruz Ávila. En su generación no hay tantos, pero él es el que más sabe. Se crío en la televisión, le gusta el periodismo”, sostiene Donovan.

Con tecnología de última generación y el respaldo del diario LA NACION, la nueva programación de LN+ se convierte en una opción informativa con rigor periodístico y referentes del medio. “El desafío es que la gente nos vaya asumiendo como la compañía de la mañana, instalar la costumbre es una de las claves de los medios de comunicación”, finaliza Young.