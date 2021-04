Lo fulminó: el inesperado comentario de Carmen Barbieri a Fede Bal en MasterChef Celebrity

La emisión del martes de MasterChef Celebrity fue catalogada por el chef Germán Martitegui como “una noche de estrellas”, ya que los participantes fueron visitados por familiares y amigos para hacer el desafío del día.

En esta oportunidad tuvieron que cocinar un conejo y para Carmen Barbieri fue un momento especial ya que su ayudante fue su hijo, Fede Bal, que tuvo un rol protagónico en la temporada pasada del reality de cocina. Ante la sorpresa, el conductor Santiago del Moro le preguntó a la capocómica: “¿Carmen estás feliz con Fede?”. A lo que ella le respondió: “Sí, estoy feliz… pero no me dijiste nada que ibas a venir”.

Ante el reclamo de su madre, el actor intentó explicarle que era una sorpresa y que por eso no le había avisado. Como forma de “venganza”, ella le dijo: “Pero vos perdiste, vos me vas a ayudar ¿a qué?”. Entre las risas de los demás participantes, Fede le contestó: “Hice lo que pude”.

Al momento de presentar el plato, Fede Bal se emocionó al hablar de su madre a quien le dedicó unas palabras de amor. “¿Qué tenés para decirnos sobre esta mujer que conocemos mucho pero no tanto?”, le preguntó Del Moro. “Me quiebro acá. Es lo mejor que me pasó en la vida. Es lo más lindo que tengo en mi vida. Me muero de amor por ella, es muy importante decirlo porque la vida son estos momentos. Es hacer un plato, estamos en la tele juntos. Te amo con todo mi corazón, no creo que ame a alguien nunca más en la vida tan fuerte como te amo a vos”, confesó quebrado en llanto el actor. “Qué lindo lo que me decís, hijo. Yo te adoro. Que lindo, gracias”, le contestó también emocionada Carmen.

