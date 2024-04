Los detalles sobre la salida de Furia de la casa de Gran Hermano: sus problemas de salud, la reacción de sus compañeros y una cuestionable mentira

Escuchar

La de este martes no fue una noche más para los fanáticos de Gran Hermano. Y eso quedó en claro desde el primer segundo, cuando lejos de la euforia que suele manejar en cada uno de los envíos, Santiago Del Moro saludó a los televidentes con una sobriedad inusitada: “Buenas noches, país. Hola, mundo. Así arrancamos otra edición difícil. Y digo difícil porque, ya se habrán enterado, hay una de nuestras jugadoras que en las próximas horas va a tener que salir de la casa”.

Esa jugadora es nada más ni nada menos que Juliana “Furia” Scaglione, la participante más polémica y con el mayor fandom de esta edición. “Hay mucho para contar y vamos a ser muy cuidadosos con lo que se va a decir”, indicó Del Moro, antes de adelantar que también contarían con la propia voz de la protagonista.

“Esta mañana, Juli tuvo la asistencia de una médica que la viene controlando estos últimos días y esto es lo que pasó, luego del encuentro con la doctora”, anunció Del Moro. Y entonces, sí, se pudo ver un tape en el que Furia les cuenta a sus compañeros cuál es su situación.

“Salieron mal los estudios”, explica, ante la atenta mirada de Virginia, Zoe, Paloma, Nicolás, Emmanuel, Florencia, Mauro y Darío. “Me van a llevar. Como es temprano, estoy desayunando y ya me estoy enojando conmigo misma, solo cuento hasta acá, indica, antes de salir con su plato hacia el jardín y quedarse allí sola y pensativa.

El primero en acercarse fue Mauro, con quien la participante mantiene un complejo vínculo “amoroso”. “Estoy bien. Voy a salir afuera, amigo”, le dice Furia, cuando él la abraza y le pregunta cómo está. “Tranquila. Es una excursión, nada más”, intenta tranquilizarla. Pero ella aprovecha la situación para echarle en cara, una vez más, que durante la anteúltima semana, él expresó que, como jugador, le convenía que ella abandone la casa. “Y bueno, al final se logró lo que vos querías. Me voy a terminar yendo”, expresó Furia, con la mirada perdida.

Mientras Mauro intentaba consolarla, apareció Emmanuel, el mayor aliado de Furia dentro de la casa, y también quiso darle ánimo. Sin que se dieran, todavía, detalles de cuál es el padecimiento de la participante, el clip siguió con una conversación entre ella y Bautista. “Me dijeron que esté tranquila, que esté en positivo, pero bueno... Es preocupante. No es una pelotudez. Y vos sabés que a esta altura, nadie se quiere ir. Estoy off. Estoy out”, le explica, con los ojos llenos de lágrimas.

“Pobre Furia, qué choto, eh. Le salieron de nuevo mal los análisis de sangre y la van a tener que llevar para hacer estudios”, les cuenta Virginia a Zoe, Coty y a Federico “Manzana” en la habitación de las mujeres.

El clip continúa con Furia hablándole a una de las cámaras: “Tengo que hacer meditación sobre la sangre ahora, para que salgan bien las cosas. Un poco me preocupa, no voy a decir que no”. Inmediatamente, las cámaras vuelven Virginia para dar fin al informe: “Estoy preocupada por algo que me contó ella antes. Esperemos que no sea nada”.

Qué pasa con el aislamiento

“Vamos a basarnos en lo que dijo ella, porque los temas de su salud son de ella, los análisis son de ella... Entonces, nos vamos a basar en lo que ella quiera contar”, concluyó Del Moro, dando por sentado que no habría demasiadas precisiones sobre el estado de salud de la concursante ni sobre el motivo por que debía abandonar la casa.

“Los chicos, cuando tienen algún problema, llaman a la asistencia médica. Ella fue con una leve molestia, que tenía que ver con una infección urinaria o algo así. De hecho, ella lo comentó en la casa. Era algo mucho menor, pero el equipo médico rápidamente le hace análisis y ahí se abre todo otro tema. De esto nos enteramos el viernes a última hora. Son los médicos los que van marcando la hoja de ruta. El sábado va nuevamente una médica a verla, la revisa, la encuentra en perfecto estado. Le vuelven a realizar análisis y hoy, después de algunas idas y vueltas, deciden que próximamente la van a sacar para hacerle otros estudios”, indicó el conductor.

“En este momento le toca atravesar a Furia algo que todavía no sabemos muy bien qué es, pero los médicos dicen que es mejor que pase a otra instancia, que vaya a un sanatorio y se le hagan otro tipo de estudios, para después volver a la competencia. ¿Y por qué digo ‘volver a la competencia’? No es que lo diga yo o el programa, lo primero que dice ella todo el tiempo es que quiere ganar Gran Hermano. No quiere saber nada con abandonar la competencia. Está obsesionada y su objetivo en la vida es ganar este programa”, continuó Del Moro, y aclaró que todavía no está claro si va a ausentarse solamente unas horas o por más tiempo. “Ella sigue en competencia y va a mantener el aislamiento. Es decir, cuando salga, va a hacerlo con todo un protocolo, porque ella lo que quiere que le aseguremos es que sigue en competencia. Nosotros no sabemos cuándo va a salir, eso lo definen los médicos”, reveló.

Con respecto a cómo será el protocolo de aislamiento una vez que Furia salga de la casa, Del Moro explicó: “A ella la van a retirar, a la hora que los médicos consideren, para hacerse los análisis que están pautados. Va a ir a un lugar que ya está preestablecido. Va a estar con auriculares, con música, como cuando salieron los chicos a votar”, indicó el conductor.

La voz de Furia

Después de explicar cuál es la situación, Del Moro conversó con Furia, que se encontraba en ese momento sola en el confesionario. “Lo que ocurre es que tengo que cuidar mi salud. No quiero asustar a mi hermana, ni a mis familiares, ni a los furiosos, ni a nadie. Salió algo mal en un estudio y hay que corroborar. Puede ser una cosa muy tranqui o algo que no... Pero lo que me dijo la médica es que no me asuste, que no me preocupe, que todo tiene solución. Pero sí me preocupo porque es un tema de la sangre, y como tengo un currículum familiar, mis papás fallecieron y demás, por ese lado me preocupo. Yo veo dos médicos y me asusto”.

Luego, la jugadora reveló que piensa utilizar su situación en la competencia. “Básicamente, quieren eliminarme del juego hace bastante. Mi idea es decirles que yo misma voy a abandonar la casa por salud, así que me van a ver irme, no ahora, pero seguramente mañana. Ya todos saben que estoy haciendo ayuno, que corté la comida. Sé que no es gracioso jugar con la salud, pero sí es gracioso para mí ver sus caras”.

Con respecto a cómo se siente, Furia explicó: “Estoy rebien. Lo que a mí me perjudicó, como estrategia de juego o como resultado del descontento de dos equipos, fue quedarme sin comer. Eso me perjudicó. Porque yo soy de tener anemia, y no comer carne o bajar el porcentaje de grasas, a mí me hace sentir mal. Y, además, el estrés o llegar a discusiones muy altas, a pesar de que eso ya no lo vengo haciendo acá, influye, como el proceso de estar cuatro meses encerrada. Por ejemplo, Manzana ayer estuvo con la presión baja. El cuerpo de cada uno va respondiendo”.

Una mentira con patas cortas

Un rato más tarde, llegó el momento en el que Furia debió anunciarles a sus compañeros lo que iba a ocurrir. Pero desoyendo la estrategia que la participante acababa de contarle en “privado”, el conductor les reveló a todos que ella iba a “ausentarse por unas horas” de la casa.

“Gracias, Santi. No pensé que se iba a exponer tanto, pero la realidad es que tengo que tomar consciencia. Saben que para mí esto es mi vida; que yo dejé todo como ustedes para estar acá adentro, pero también tengo un currículum familiar bastante heavy y aunque no tengo que asustarme y no me quiero ir, llegó un momento en el que tengo que tomar consciencia”, comenzó explicando la concursante.

“Ya tuve un llamado de atención. La semana pasada no comí bien, creo que me bajaron las defensas, tuve una infección y los estudios ahora no dieron bien. No sé cómo decirles esto, porque yo jamás diría una cosa así, pero se los tengo que comunicar porque mañana ya no me van a ver. Voy a abandonar el juego. Es algo que a mí me jode”.

Y, para subsanar el “error” de Del Moro, explicó: “No se lo dije a Santiago, pero sí a la producción. Creo que quiero pasar este momento con mi familia. Si tengo que someterme a un tratamiento, quiero hacerlo afuera. No voy a hacerlo acá adentro, y menos frente a gente que puede ganarse un premio. Quiero estar en la final, pero primero está mi salud. Sé que algunos quieren que me vaya y otros que me quieren un montón no, pero primero estoy yo. Antes estaba primero el juego, pero hoy estoy yo”.

Al ver las caras de angustia de sus compañeros, sobre todo de Mauro, Emmanuel, Virginia y Martín, Furia decidió desandar su estrategia: “Quería decirles que todo esto fue una joda. Mañana sí tengo que ir a hacerme unos estudios y voy a salir por unas horas de la casa. Así como me gusta reírme de ciertas cosas, sé que no se jode con la salud y por eso me voy a hacer los estudios para volver y romperles todo bien adentro, h... de p... que quieren verme afuera”.

