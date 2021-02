Los Mammones: Fernando Dente contó que casi incendia su casa por accidente

Es uno de los artistas más talentosos y completos de la Argentina. Actor, bailarín y cantante, Fernando Dente se hizo famoso gracias a su paso por algunos de los más prestigiosos musicales que se hicieron en la Argentina. Claro que, a la hora de pasar por la entrevista de Los Mammones, el currículum profesional nunca alcanza, porque Jey Mammon y equipo se las rebuscan para encontrar ese dato curioso que lleve la charla hacia los más insólitos destinos.

Esta vez fue Silvina Escudero quien preguntó sorprendida: “¿Es verdad que una vez casi dejás a toda tu familia sin hogar?”. Luego de una risa nerviosa, el invitado contó con lujo de detalles un episodio de su niñez que, por suerte, no pasó a mayores: “Tenía cuatro años y era fanático del fuego y de las carteras de mi mamá. Un día mi mamá se había ido y yo me había quedado con Nuri, que era la señora que trabajaba en casa. Yo la seguía a todos lados, y mientras ella estaba limpiando el baño de la suite de mis papás me metí en el placard para ver las carteras y ¿qué descubro? Una cajita de fósforos”.

Apenas unos minutos alcanzaron para que Fer pusiera en peligro a todos: “Empecé a prenderlos, a ver hasta dónde se consumían sin que me quemaran. A todo esto, Nuri había sacado las sábanas para lavarlas así que estaba el colchón de la cama solamente. En una de esas, en una prendida de fósforos me quemé la mano, me asusté y solté la cajita y el fósforo prendido, que cayeron arriba del colchón. Se prendió fuego enseguida. Yo calladito, fui y me senté al lado de la puerta del baño, hasta que Nuri salió y me sacó rajando. Un desastre”. O más bien, una travesura infantil que podría haber terminado en tragedia.

LA NACION