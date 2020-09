Las predicciones para Nicole Neumann: ¿nuevo amor y posibilidad de casamiento? Crédito: Instagram

Este viernes, y en el marco de la inminente llegada de la primavera, la numeróloga Pitty anticipó cómo será el futuro de varios famosos en esta nueva estación del año que comienza. Una de ellas, fue Nicole Neumann, a quien le auguró un nuevo amor y hasta la posibilidad de casamiento.

"Los números dicen que Nicole ya debe tener un novio. Ella este año tiene el número 9 entonces comenzaría a vibrar muy bien en septiembre. El 9 representa al hombre así que antes de que se vaya septiembre debería estar conociendo a alguien, un amigovio, un festejante, algo que la tenga muy entusiasmada", lanzó la numeróloga en Nosotros a la mañana.

Ante semejante predicción, la modelo se sorprendió aunque enseguida mostró su descontento. "Ah no sé, festejante o amigovio no me emociona mucho igual", confesó. Sin embargo, su amiga aseguró que ese hombre va a ser muy importante en su vida. "Mirá, Nicole, no se va a ir el 2020 si no quedás enganchada. En algo vas a quedar enganchada", advirtió.

Ante esto, Neumann cambió su parecer: "Me parece muy bien. El amor siempre es buena noticia. Igual hay que hacer testeo previo", aclaró. "Nicole va a sorprender. Va a ser una persona con mucha estructura, una persona que va a venir para quedarse. Así que ya voy adelgazando para que me entre el vestido para el casamiento", disparó Pitty redoblando la apuesta.

Asombrada por esta última declaración, la panelista se mostró emocionada con esta posibilidad y aseguró que "la tercera es la vencida". Ante la intriga de sus compañeros, la numeróloga dio más detalles: "Va a ser algo completamente diferente, que la va a parar desde otro lugar y ya tiene que haber cambios. Se vienen novedades pronto".

"Sí, te las contaré en off porque viste que de mi vida personal hace como dos años que no cuento nada", concluyó Nicole, misteriosa.