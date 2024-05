Nicole Neumann fue contundente cuando le preguntaron si se reunió con Fabián Cubero: “La paz”

Escuchar

En tan solo unas pocas semanas, Nicole Neumann se convertirá en madre por cuarta vez. Espera a su primer varón junto a su marido Manu Urcera. Si bien el embarazo es uno de los momentos más felices, en su caso le tocó hacerle frente a algunos asuntos de índole familiar, como la conflictiva relación con su mamá Claudia Neumann, o el distanciamiento con Indiana, su hija mayor. Estos se sumaron al ya existente conflicto legal que tiene con su exmarido, Fabián Cubero, desde hace años.

Recientemente, trascendió que el exjugador de Vélez y la jurada de Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece) tuvieron una reunión para, justamente, llegar a un punto en común con los temas judiciales. Nicole Neumann fue consultada al respecto y contó cómo se dieron las cosas y donde estuvo ella. Además, lanzó un fuerte palito contra el padre de sus hijas Indiana, Allegra y Sienna.

Manu Urcera y Nicole Neumann esperan la llegada de su primer hujo juntos Instagram: nikitaneumannoficial

Tras su separación en 2017, Nicole Neumann y Fabián Cubero iniciaron una batalla legal -y también mediática- por la cuota alimentaria de sus hijas. Si bien estas cuestiones se resuelven en la justicia, algunas veces ellos se pronunciaron públicamente al respecto, como así también lo hizo Micaela Viciconte, pareja del exdeportista y madre de su hijo, Luca. Pero, ahora se conoció que hubo una importante reunión entre las partes, para solucionar los problemas, no obstante, la modelo no estuvo presente.

El miércoles en Intrusos (América) compartieron una entrevista que dio Neumann para la prensa. “En estas últimas horas se habló de que habían tenido una reunión con Cubero para solucionar los temas legales. ¿Esto pasó?”, le preguntó uno de los cronistas. Ella reconoció que efectivamente existió tal reunión, pero que ella no estuvo presente: “Yo no pude ir así que no estuve con nadie”.

Nicole Neumann y Fabián Cubero enfrentan una batalla legal desde hace años Archivo

Fueron sus abogadas en representación suya, por lo que no hubo encuentro cara a cara con el padre de sus hijas.“Tuve unos temas de estrés, así que bueno, evitando situaciones que no suman nada y que perjudican”, aseveró. Ante esto, uno de los periodistas le preguntó si la idea de la mediación era que tanto ella como su marido, Manu Urcera, pudieran dejar los conflictos legales atrás y esperar el nacimiento de su bebé “con paz”.

Sin embargo, la modelo lo contradijo y aseguró que “no tiene que ver con eso”. Antes de finalizar, además, le tiró un palito a su expareja. “La paz ya tendría que haber existido hace años. De verdad no es un tema en el que quiera entrar”, sentenció Nicole Neumann.

Así fue el espectacular baby shower de Nicole Neumann que contó con la presencia de una persona muy especial

Hace un par de días, Nicole Neumann disfrutó de un espectacular baby shower para esperar a su hijo que, según informó Yanina Latorre esta semana en LAM (América), se llamaría Cruz. En evento contó con una decoración en tonos celeste, amarillo y gris con temática de autos de carrera, en relación con la profesión de Urcera. Además, hubo juegos y muchos regalos.

Asimismo, una de las cosas más llamativas fue la presencia de una persona muy especial. Indiana, la hija mayor de la modelo, dijo presente en el evento, lo cual dio cuenta de que, tras el distanciamiento que tuvieron, la relación entre ambas estaría mejorando. También estuvieron Allegra y Sienna, Geraldine Neumann y su hija Helena, Lizy Tagliani y varias amigas de Nicole, quienes celebraron la llegada del bebé.