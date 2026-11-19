Este miércoles, Mario Pergolini recibió en su programa Otro día más a Luis Fonsi. El músico puertorriqueño no solo hizo un repaso de su carrera, sino que tampoco tuvo pruritos en descorrer el velo de su intimidad y referirse a aspectos poco conocidos: cómo ejerce la paternidad y cómo le pidió matrimonio a su esposa.

“Ese momento de llevar a los niños a la escuela es sagrado. La verdad es que por la mañana no me hablan mucho, pero yo intento sacarles palabras. La niña [Mikaela] tiene 14 años y el niño [Rocco], 9. Son muy bonitos. Gracias a Dios, salieron a la madre”, comenzó revelando.

En ese momento, Evelyn Botto le preguntó cómo y dónde había conocido a su esposa, Águeda López. “La conocí en Miami. Es modelo y estaba haciendo una campaña. Estaba haciendo fotos en uno de esos estudios de fotografía que tienen varios cuartos. Yo estaba haciendo un reportaje con una revista y veo a esta rubia. Yo conocía a su maquillador y le pregunté cómo se llamaba ella, de dónde era. Ella es española. Y entonces, él me dio su Facebook. Ya ahí empezó todo”, rememoró.

“Esto pasó en 2010, 2011 y no nos casamos enseguida. Tuvimos a nuestra hija. Vivíamos juntos y ya había un vínculo muy serio. Estaba hablado y planificado el matrimonio, pero la niña llegó antes y aquí estamos”, continuó.

Sobre el momento en el que finalmente le propuso casamiento, Fonsi recordó: “Estábamos en París, en Pont des Arts, el puente de los candados”. Y explicó: “Habíamos ido el año anterior en nuestro primer gran viaje y, muy cursis, pusimos el candadito en el puente con nuestros nombres, para que durara nuestra relación. Un año después le propuse volver, con la excusa de ir a ver si nuestro candado seguía estando. Y gracias a Dios, para el momento del anillo todavía estaba”.

“Le di mi teléfono a una persona que andaba por ahí, porque nosotros estábamos solos, y le pedí que grabara. Esto fue antes de ‘Despacito’. Me arrodillé y le dije: ‘¿Te quieres casar conmigo?’. Y ella dijo que sí”, recordó.

En otro tema de la entrevista, el cantante agradeció a los fanáticos que se encontraban en el estudio, todos vestidos del mismo color y con coronas de luces en sus cabezas. “¡El nivel de producción y de presupuesto es brutal!”, se sorprendió. Y recalcó: “No en todos lados los fans son así. Lo que se vive aquí en Argentina es especial. El cariño que te brindan, los regalos, los alfajores, el vino, el merchandising... Me regalaron bolas de golf de las buenas, de las caras. Me conocen, conocen mis gustos. Lo importante es el tiempo que le dedican, no lo material. Hay mucho cariño detrás de cada detalle y yo lo aprecio mucho”, contó.

A propósito de su pasión por el golf, Pergolini le pidió que contara una anécdota. “Me gusta, juego mucho y trato de mejorar. Tomo clases de vez en cuando para corregir algunas tonterías. Empiezo con un maestro que es argentino, en Miami. Él no tenía ni idea de quién era yo. Como buen maestro, me estaba dando tips; me dice: ‘Tenés que darle el swing más despacito, como el pelotudo ese que canta la canción’. Hiperargentino. Quizás estoy exagerando el cuento para que sea más divertido, pero eso pasó. Y en mi saco yo llevaba mi nombre y lo vio. ‘¡No! ¡Sos vos!’, se puso a gritar. Se llama Martín y lo quiero mucho, sigo trabajando con él”.