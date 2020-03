Marcela Tinayre también salió al cruce de Luciana Salazar, luego de que la mediática se bajara de la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand Fuente: Archivo

13 de marzo de 2020 • 14:22

"No me parece tan importante como para que todos se hayan enojado tanto. ¿Iba al primer programa? No lo sé", respondió Marcela Tinayre al ser consultada sobre la furia de Luciana Salazar , que decidió bajarse del programa debut de Mirtha Legrand aduciendo que se sentía maltratada por otro programa del canal, Los ángeles de la mañana .

Fiel a su estilo, la hija de la diva no tuvo reparos en seguir hablando del tema, y apuntó directamente contra la mediática. "Me parece una buena movida de prensa por parte de ella. No la conozco... Y bueno, que no la inviten más. La verdad, no me importa nada lo que diga Luciana Salazar. Si estás invitada a un primer programa prestigioso y no vas, es por prensa. Sigamos con otra, entonces", dijo la conductora en Intrusos.

"La verdad que estoy no sé si triste, ofendida, tengo una mezcla de sentimientos, sobre todo porque me parece que Mirtha se lo tomó a título personal lo que sucedió y creo que nadie le explicó cómo fue realmente", había dicho Salazar luego de que la diva la criticara por el faltazo. "Creo que si ella supiera cómo fue todo me entendería porque si se lo hicieran a alguien de su familia estoy segura que tampoco le hubiese gustado".

Tinayre, finalmente, opinó sobre el debut de su mamá en la pantalla de eltrece, el pasado domingo: "Vi el programa y estuvo fantástico, bellísima. Me encanta. ¿Qué voy a decir después de 52 años que lo hace? Cada año está mejor".