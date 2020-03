Enojadísima con el canal, la actriz dejó plantada a Mirtha Legrand en su regreso a la televisión Fuente: Archivo

Luciana Salazar era una de las invitadas al primer programa de Mirtha Legrand este 2020 . Sin embargo, horas antes de salir al aire la actriz y modelo decidió bajarse de la mesa de la diva debido a su enojo con Los ángeles de la mañana por una información que dio días atrás que la vinculaba de alguna manera con el caso de Fernando Baez Sosa .

Muy enojados por el platón a horas de salir al aire, la producción del programa de Mirtha (en especial Nacho Viale) disparó contra la actriz e invito a Marcelo Polino en su lugar. "Qué suerte que viniste porque hoy teníamos a Luciana Salazar de invitada pero no vino, no se deja un programa así. Se enojó por algo que dijeron en otro programa, pero que proteste en el otro programa", lanzó la conductora molesta por la actitud de la rubia .

Sin embargo, Salazar no se quedó callada e hizo su descargo en Nosotros a la mañana, donde explicó los motivos de su ausencia. " La verdad que estoy no sé si triste, ofendida, tengo una mezcla de sentimientos , sobre todo porque me parece que Mirtha se lo tomó a título personal lo que sucedió y creo que nadie le explicó cómo fue realmente. Creo que si ella supiera cómo fue todo me entendería porque si se lo hicieran a alguien de su familia estoy segura que tampoco le hubiese gustado", relató a través de un audio que le envió a Tomás Dente.

Tras advertir que el enojo es directamente con eltrece y no con ella, ni con su producción, aclaró: "Me parece que tomé la decisión correcta. No me hubiese hecho bien estar en un canal en el que me sentí ofendida, no respetada y maltratada, entonces no era lo correcto. Yo me manejo no sólo con mis abogados, con los que ya hablé del tema, sino por lo que yo siento que no tiene nada que ver con la productora de Mirtha ni con ella".