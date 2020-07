Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de julio de 2020 • 21:44

Desde su espacio a la cabeza de Las rubias, el programa de KZO, Marcela Tinayre continúa con su labor periodística desde su casa. En una situación compleja -siendo parte del grupo de riesgo y además convertida en un apoyo muy importante para su mamá Mirtha Legrand, mientras atraviesa uno de los momentos más tristes de vida-, la conductora fue directa en lo que siente por la cuarentena.

Con Las Trillizas de Oro como invitadas, y junto a su habitual panel, Marcela se sinceró: "Para mí es terapia prepararme para el programa, la producción todo eso. Me gusta más que delegar cuando estoy en el piso. Me rompe las pelotas maquillarme para esto, quisiera ya que estoy en cuarentena, estar sin maquillaje y todo eso; pero bueno, me parece un coqueteo. Hay días que me pongo tacos para ir a la cocina".

El tema es Mirtha, quien cumple el aislamiento a rajatabla, pero en su caso es mucho más duro. A partir de la pregunta de una de sus invitadas, Tinayre contó: "Mamá está bien pero aburrida. Siempre las personas muy grandes, como nos dijo Nora Cárpena el otro día, sienten que se les está yendo la vida. Cada día que no pueden hacer sus cosas, que no pueden salir a disfrutar, se le va la vida".

La pérdida de su hermana Goldi hace dos meses y medio, sumió a la diva en una tristeza, de la que, al decir de su hija, todavía no se pudo recuperar: "Es doblemente difícil para ella, porque en cuarentena se le murió su gemela. Además no tiene capacidad de distraerse. Sabe todo de televisión y de radio. Yo a veces le pregunto: 'Mami, hoy es viernes, ¿qué tenemos para ver?', y me dice todo. También lee mucho. Pero para ella fue muy terrible, la sigue extrañando mucho".