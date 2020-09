Mariana Genesio, muy cerca de su ex, Nicolás Giacobone

Mariana Genesio, ¿se reconcilió con su ex, Nicolás Giacobone? Crédito: Instagram

27 de septiembre de 2020 • 01:49

Mariana Genesio y Nicolás Giacobone se separaron el año pasado, pero decidieron pasar la cuarentena juntos. Algo no habrá funcionado del todo bien, porque ella decidió mudarse. "Me alquilé un departamento en el mismo edificio en el que vive Nicolás. Es súper practico, nos vemos todos los días, comemos juntos, nuestro perro va y viene y, después, cada uno se va a su casa", contó la actriz en Cortá por Lozano, el programa que conduce Verónica Lozano en Telefe.

Entonces, Tamara Pettinato, quiso saber si Mariana y su ex siguen intimando: "En esta cuarentena, una cucharita no se puede negar. Hay independencia, pero hay mucho amor también", explicó, sin aclarar si están o no reconciliados.

Mariana, además, compartió su emoción porque Pequeña Victoria fue nominada a los Premios Emmy Award en la categoría telenovela."No me lo esperaba para nada. Estaba entrando a un curso de meditación y yoga cuando me enteré. Es un mimo hermoso. Se entregan el 23 de noviembre y quiero ir. Voy a juntar plata o le pido a cualquiera, a los Macri, a alguien", dijo entre risas la actriz que fue una de las protagonistas de la tira de Telefe, junto a Julieta Díaz, Inés Estévez y Natalie Pérez.

En otro tramo de la charla, la actriz contó cómo vive la cuarentena: "Comí mucho, tomé vinito y, hace unas semanas, empecé con personal trainer, estoy haciendo meditación, yoga y tango. Pero no dejé el alcohol. Soy re whiskera. Cuando vivimos afuera, Nico se hizo fan del whisky y yo también aprendí a catar".

Sobre su cambio de look, reveló: "Dicen que las rubias se divierten más y yo necesito diversión". De todos modos, si bien contó que tiene muchos mensajes en redes sociales, dijo que no se anima a hacer sexting. "Me da vergüenza que se replique. Charlo un poco, pero para hinchar, porque no se puede conocer gente. Me gustan los ocurrentes y con actitud. El zarpado no me va y el lento tampoco", dejó en claro.