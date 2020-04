Mariana Genesio contó que pasa la cuarentena con su exnovio, Nicolás Giacobone

Mariana Genesio reveló los motivos por los que pasa la cuarentena con su exnovio, Nicolás Giacobone Fuente: Archivo

"La necesidad de estar con nuestro perro Larry hizo que decidamos pasar la cuarentena juntos , porque no podíamos ir y venir con él de una casa a otra, aunque vivimos cerca", contó Mariana Genesio sobre este circunstancial reencuentro con el cineasta Nicolás Giacobone , a casi un año de hacer pública su separación .

"Con Nico nunca nos peleamos y nunca dejamos de ser buenos compañeros. La convivencia es buena porque cada uno tiene sus actividades, aún en cuarentena. El año pasado cambió un poco nuestra dinámica porque trabajé mucho. Nunca había hecho dos tiras como Pequeña Victoria y El marginal , más bien siempre hacía una o dos obras de teatro under al año. Y la dinámica era otra. Nos desencontramos un poco porque yo salía de casa temprano y volvía muy tarde, apenas para cenar y estudiar el libreto del día siguiente", contó la actriz en diálogo con Hay que ver .

"El departamento es grande y hay otro cuarto, pero dormimos juntos porque eso no nos trae conflicto", explicó luego, cuando le preguntaron cómo se las arreglaban a la hora de ir a la cama. Curioso, Listorti quiso saber si se tentaron porque, como dicen "donde hubo fuego, cenizas quedan". Pícara, Genesio dijo que prefería no responder a esa pregunta.

Desde que se separó, la actriz contó que muchos hombres le escriben por las redes: "Tengo varios candidatos. Acepté invitaciones y salí a cenar con amigos, pero no tuve citas . Pensé que iba a tirar la chancleta pero no se dio así".

Genesio aseguró también que ya está ensayando para el "Bailando por un sueño 2020", aunque a distancia. "No nos podemos tocar, al menos en las primeras galas. La verdad es que no tengo el don del baile aunque empecé mi carrera bailando en boliches, con plumas y mis piernas largas. Pero no es lo mio. Estoy recontenta porque estar en este programa, es uno de mis sueños. Me da orgullo y también un poco de temor. Pero sé a lo que me voy a exponer y no voy a pasarla mal. Mi único miedo es caerme y romperme un diente en la pista", confió. De los jurados, dijo que le teme un poco a Marcelo Polino y a Ángel De Brito, pero que de todos modos cree que se va a "llevar bien con todos".