26 de agosto de 2019 • 15:16

La separación entre Valeria Lynch y Cau Bornes ya es un hecho. Y aunque la ex pareja sigue conviviendo bajo el mismo techo en la casa de San Isidro, para la cantante esta historia ya está cerrada y es parte del pasado. De hecho, hace unos días se la pudo ver muy cerca de otro músico -el cantante de Attaque 77- y las especulaciones de un posible romance entre ellos no tardaron en aparecer.

Si bien Mariano Gabriel Martínez es su productor desde hace dos años (juntos trabajaron en el disco Extraña dama del rock y actualmente están trabajando en un nuevo álbum), lo que llamó la atención de la prensa fue la presencia de Lynch en uno de los shows que el rockero dio en Uruguay la semana pasada. Los rumores tomaron fuerza cuando, en medio del concierto, el líder de Attaque le dedicó un tema y habría lanzado un misterioso "te amo" desde el escenario.

Frente a esto, la primera que salió a desmentir la posibilidad de un amorío entre ellos fue la cantante. "Me van a ver mil veces con Mariano Martínez porque es mi productor. Tenemos muy buena onda, pero nada más", expresó convincente ante los medios.

Sin embargo, la palabra del posible "tercero en discordia" no tardó en llegar y Martínez rompió el silencio este mediodía en Intrusos. "Nosotros estamos trabajando hace un tiempo juntos, no somos sólo ella y yo; somos un grupo de músicos. Nos queremos un montón y si alguno de nosotros está pasando un momento difícil, nos apoyamos. Somos muy compañeros", señaló el guitarrista.

A su vez, el rockero confesó no estar acostumbrado a que su nombre esté circulando en todos los portales de espectáculos: "Es raro. Mi mamá se preocupo, quiere saber. Yo entiendo lo que pasa. Todo el mundo quiere saber qué pasa con Valeria, pero me dio un poco de susto que me metan en esto", indicó en referencia a los rumores que lo vinculan sentimentalmente con la intérprete.

Luego, frente a la pregunta del cronista sobre si podría pasar algo en un futuro, el músico aclaró que por el momento son sólo amigos: "Nadie tiene la bola de cristal. Lo único que puedo decirte ahora es que hay mucho cariño, mucha admiración entre nosotros".

Al finalizar y en tono de broma, Martínez contó que su mamá es fan de Valeria Lynch y que tiene todos sus discos. "Mamá, no te preocupes, no te asustes por favor. Después hablamos, nos tomamos unos mates y yo te explico todo", disparó mirando a cámara, entre risas.