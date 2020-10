Marley adelantó detalles de MasterChef Celebrity, junto a Santiago del Moro

El temido jurado de MasterChef Celebrity Crédito: gentileza Telefe

5 de octubre de 2020 • 01:06

A solo un día del estreno de MasterChef Celibrity,Telefe calienta los motores y aprovechó el primer tramo de Por el Mundo para que Marley mantuviera una charla con Santiago del Moro y los tres jurados del reality. De ese modo, el conductor del ciclo tuvo la posibilidad de tener un adelanto sobre qué puede esperar el público de esta nueva edición del popular certamen de cocina.

Al comienzo de la emisión, Santiago del Moro recibió a su invitado en el gran estudio que servirá de hogar para la competencia, y en donde llevarán adelante sus preparaciones famosos como Iliana Calabró, El Polaco, Patricia Sosa, Boy Olmi y Claudia Villafañe, sobre la que destacaron que es su debut en como concursante de un programa televisivo. "Son ocho islas, hay todo tipo de utensilios, y acá se desarrollará la acción todas las noches. Son dos grupos que estarán divididos", detalló del Moro.

Mientras recorría el estudio, Santiago le contó a Marley cómo será la dinámica de MasterChef Celebrity.Los lunes y los martes cada uno de los dos grupos de ocho concursantes, realizarán las preparaciones sugeridas por el jurado. Luego los miércoles cocinarán los mejores puntajes, y los jueves los peores. Finalmente los domingos, será la gala de expulsión.

Más adelante, ambos saludaron a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis. Marley les contó entre risas: "Me gusta hacer platos, estoy haciendo cosas más saludables que antes". Y reconoció que sus preparados aunque tiene buen sabor no suelen tener buen aspecto. "Quedan muy feos, el gusto es rico, pero las cosas quedan inmundas a la vista", describió.

"El tano come todo el día, a Betular le gusta mucho lo duce, y bueno, Martitegui es el malo, es bravo" dijo entre risas Del Moro, que agregó: "Me impresiona porque ellos viendo el plato, se dan cuenta lo que le falta, prueban un bocado y saben absolutamente todo, es imposible pasarlos por arriba o convencerlos de algo que no es".

De esa manera, quedó todo listo para que MasterChef Celebrity se sume finalmente, desde este lunes a las 22:30, a la grilla de Telefe.

