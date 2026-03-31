De Argentina a Hollywood: el álbum de fotos de Marley con Meryl Streep y Anne Hathaway

En el marco de la promoción de El diablo viste a la moda 2, la secuela de uno de los fenómenos culturales más importantes de los últimos 20 años, que desembarcará en los cines el 30 de abril de 2026, Alejandro “Marley” Wiebe sorprendió al fotografiarse con Meryl Streep y Anne Hathaway, las protagonistas de la icónica película. El conductor viajó a México para este exclusivo evento internacional.

El 1 de mayo se estrenará en los cines El diablo viste a la moda 2 (Fuente: Instagram/@20thcenturystudios)

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula 8.2 millones de seguidores, el presentador mostró parte de su encuentro con las dos actrices, con quienes tuvo una charla exclusiva que será transmitida en Por el mundo (Telefe).

Marley junto a Meryl Streep y Anne Hathaway, con quienes tuvo una charla exclusiva que será transmitida en Por el mundo (Telefe). (Foto: Instagram/@marley_ok)

Las imágenes, capturadas en un set que recrea la sofisticación del mundo editorial neoyorquino —con una vista panorámica de la ciudad de fondo y detalles de diseño de alta costura a los costados—, muestran una complicidad inmediata entre el conductor y las estrellas de Hollywood. En la fotografía principal, Marley aparece en el centro con una gran sonrisa, producto de la felicidad del momento.

Marley junto a Meryl Streep y Anne Hathaway (Foto: Instagram/@marley_ok)

A su derecha, se ve a Meryl Streep lucir una blusa de seda con estampados florales y sus icónicos anteojos de marco negro, los cuales recuerdan que el aura de Miranda Priestly sigue vigente. A su izquierda, Anne Hathaway, con una estética moderna y chic al combinar un top de encaje violeta con jeans, que representa la evolución de Andy Sachs que tanto se espera ver en pantalla.

En una de las tomas más divertidas y espontáneas, se puede ver al argentino inclinándose hacia Streep en un gesto de afecto, mientras ella responde con una expresión pícara, evidencia de que fue mucho más que una entrevista protocolar.

Marley inclinándose hacia Streep en un gesto de afecto, mientras ella responde con una expresión pícara (Foto: Instagram/@marley_ok)

“Uno de los sueños más grandes de mi vida siempre fue conocer a mi actriz preferida en el mundo, Meryl Streep, y hoy lo cumplí! Y comprobé que, además de muy talentosa, es muy divertida y humilde y, para colmo, junto a @annehathaway, que también la amo”, escribió el presentador debajo del posteo en el que agradeció a Disney.

Y completó: “Salió muy divertida la entrevista y la verán en un especial de #porelmundo por @telefe. En la última foto estoy justo dándole un beso a Meryl. ¡Gracias, Disney por la invitación!“.

Lizy Taglliani y Florencia Peña no tardaron en reaccionar (Foto: Captura Instagram/@marley_ok)

La publicación no tardó en revolucionar la red social. En cuestión de minutos, Marley recibió más de 80.000 “Me gusta” y cientos de comentarios de los usuarios, pero sobre todo de amigos y colegas, que demostraron su fanatismo por la dupla de la que todo el mundo habla. “Hablales de mí”, escribió Lizy Taglini; “Después de mí”, agregó Florencia Peña; Florencia Raggi le dijo “Genio”; mientras que Fabián Medina Flores comentó: “Me vuelvo loco”.

"Todos quieren ser nosotras", una de las icónicas frases de El diablo viste a la moda

Más allá del encuentro mediático, la expectativa por la secuela es total. Mientras que en la película original de 2006 se vio a Andy Sachs dar sus primeros pasos en un mundo editorial implacable, esta nueva entrega promete mostrar cómo la icónica Miranda Priestly intenta mantener su relevancia en una era dominada por el contenido digital y la inmediatez. Con el regreso confirmado del elenco original, la cuenta regresiva para el 1 de mayo ya empezó. Después de todo, como diría la jefa de Runway: “Todos quieren ser nosotras”.