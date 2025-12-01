Rating. Del estreno de Las chicas de la Culpa a la entrevista de Marley con Shakira

A pesar de que el año, televisivamente hablando, está terminando, los canales siguen brindando propuestas para poder seducir al público que se fue de la pantalla chica. Eltrece viene de una serie de estrenos, en noviembre, que modificaron la mañana y la tarde y concluyó el mes con el debut de Las chicas de la culpa. Pero como se sabe que no hay rating para casi nadie, Telefe no se quedó atrás y programó un especial de Por el mundo, con Marley desde Chile entrevistando a Shakira, que próximamente estará de visita en Buenos Aires para brindar tres conciertos de su gira llamada “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

Hace tiempo que Adrián Suar tenía intenciones de llevar el fenómeno teatral de Las chicas de la culpa a la televisión abierta. Después de varios pilotos, Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias, las cuatro integrantes de este grupo con su estilo inconfundible, debutaron en la pantalla de eltrece, con el primero de los cuatro especiales que harán en 2025. Las humoristas trasladaron todo su universo creativo, su química inigualable y su mirada sin filtros a un programa que apunta a terminar el domingo con una sonrisa. El ciclo combina humor, entrevistas, juegos, improvisación y momentos inesperados, y, sobre todo, una mirada irreverente y sin filtros sobre la vida y los vínculos.

Adrián Suar con Malena Guinzburg, Connie Ballarini, Fernanda Metilli y Natalia Carulias

Puntualmente a las 21 comenzó la edición especial de Por el mundo desde Chile, con un piso de 5.7 puntos, liderando la franja, pero el final de la película de eltrece pasó al frente rápidamente con 7.8. El conductor recorrió parte del país vecino y aprovecharon para hacer un repaso del recorrido por España y Alemania junto a Mirko y Milenka. Las chicas de la culpa arrancaron con un piso de 7.3 puntos, pasadas las 21.10 , con un sketch arriba de un auto, camino al debut, en donde las cuatro humorista bromeaban sobre los miedos del estreno. Ya dentro del estudio, con una escenografía con colores anaranjados y rosados, le dieron la bienvenida al público. “Estamos muy felices de estar acá, nos decían que íbamos a hacer lo mismo que en el teatro, nada que ver. Estos son especiales. ¿Vieron la promo que salió? Se ve que Suar pagó lo de la IA (inteligencia artificial) para Pergolini y lo quiere usar todo el tiempo. Entonces nos la hicieron con eso pero, la verdad, no nos parecemos demasiado”, bromeó Guinzburg mientras repasaba los comentarios críticos de las redes. Si bien lideró los primeros minutos, luego Telefe pasó al frente con 6.5 puntos versus 5.7 de eltrece.

En la previa con varias bromas sobre quién sería su invitado especial, en este caso fue Adrián Suar, las actrices ironizaron sobre varias de las señas particulares del gerente de Eltrece y hablaron de los prejuicios que hay alrededor de su figura. El rating trepó a los 6.3 puntos, mientras que en Telefe Marley lideraba con 7.0. Antes de recibir al actor, jugaron al globo de Isis, donde todas tuvieron que responder sobre diferentes temas como “cosas que te pasan después de los 40” u “objetos que hay en la mesita de luz” y la que perdía se le caía encima el contenido del globo.

A las 21.33 comenzó el reportaje con Suar que se enfrentó a las preguntas de las cuatro humoristas con 6.1 puntos, segundo en la franja. Cómo vive su vida privada siendo famoso, repasaron sus looks preferidos, su relación con los canjes publicitarios y el vínculo con las mujeres. La entrevista tuvo un tono de complicidad, ironía y desparpajo, al punto tal que todas bromeaban con quién le haría la pregunta más incómoda que fue si alguna vez había hecho un trío con su amigo Gustavo Bermúdez, a lo que Adrián respondió que no. Por su parte, Marley con 7 puntos mostró todo el backstage del recital que dio Shakira en Chile, previo a su llegada a la Argentina.

Con 7.3 puntos, a las 21.45 arrancó el mano a mano con la artista colombiana que habló de su gira mundial y se refirió al show que dará en diciembre en Argentina. “Más que un concierto es una comunión, un encuentro real con un público que me ha acompañado por más de 30 años, toda una vida, con canciones que resumen distintas vidas”. Shakira se sinceró sobre su separación y admitió que transformó el dolor en arte. “La historia de amor más larga que he tenido fue con mi público”. El mano a mano lideró la franja con un pico de 9.9 puntos, mientras que el humorístico de Eltrece llegó a los 6.6, números que demuestra que la audiencia le dijo que sí a las dos propuestas. Cuando el contenido es atractivo, la audiencia aparece.