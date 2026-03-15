Marley mostró cómo se prepara para los Premios Oscar 2026 y le dio su apoyo a su película favorita: “La mejor”

La cuenta regresiva llegó a su fin. Este domingo 15 de marzo a las 21 comienza la 98.ª edición de los Premios Oscar, el evento más esperado para los fanáticos del cine. Si bien todo parecería indicar que la disputa por el galardón más importante de la noche, el de mejor película, se disputa entre Pecadores (Sinners) y Una batalla tras otra (One Battle After Another), Hamnet se convirtió, sin duda, en la más emotiva de la temporada y cosechó muchos seguidores. Uno de ellos es Marley. En la previa de la ceremonia, el conductor reaccionó a un conmovedor posteo que hizo la directora del film, Chloé Zhao, y le dio todo su apoyo.

La directora ganadora del Oscar compartió en su cuenta de Instagram un video del bosque en el que transcurre Hamnet, el cual cumple una función clave en la historia. Además de las imágenes, compartió una reflexión sobre el rodaje: “Lukasz [Zal, encargado de la fotografía] y yo nos adentramos en el bosque en mayo de 2024 y pasamos días filmando frenéticamente hasta que finalmente nos aburrimos. Pensábamos que ya habíamos visto todo. Solo entonces bajamos el ritmo, nos detuvimos y observamos el mundo que nos rodeaba de una manera que nunca antes habíamos hecho. El bosque rebosaba de vida y profundidad. Nos hablaba. Simplemente, nos habíamos olvidado de cómo escuchar", escribió.

El video que compartió Chloé Zhao en la previa de los Oscar

“Fue entonces cuando encontramos la toma inicial y el lenguaje visual de Hamnet. Era un lenguaje de escucha, de entrega al misterio y de vaciarnos para dar paso a una nueva historia”, continuó. A modo de cierre de esta importante etapa, que concluirá esta noche en el Dolby Theater de Los Ángeles, expresó: “Hoy llegamos al final de este viaje en espiral y realizaremos nuestro último ritual como comunidad, en celebración, en gratitud y en señal de despedida. Gracias por acompañarnos. ¡Un brindis por todos! ¡Mantengamos nuestros corazones abiertos y sigamos bailando!“.

El mensaje de apoyo de Marley a la directora de Hamnet (Foto: Instagram @chloezhao)

Entre los comentarios se destacó el mensaje de Marley. “¡Felicidades! ¡Qué talentosa! ¡Hiciste un trabajo increíble! Para mí, es sin duda el mejor del año", escribió, dando cuenta de que Hamnet fue su película favorita de la temporada.

Marley mostró cómo se prepara para los Oscar

Por otro lado, el conductor mostró en su Instagram cómo se prepara para su “noche preferida”. “Preparándome para los Oscar esta noche. Tengo mi taza, mi Oscar de papel…”, comentó. Incluso dio cuenta de que tiene una esfera con brillos y hasta lapiceras doradas. “¿Quién dicen ustedes que gana?”, les preguntó a sus seguidores. Si bien reconoció que la victoria está entre la película de Paul Thomas Anderson y la de Ryan Coogler, si él fuera votante, le hubiese dado su apoyo a la de Chloé Zhao. “Para mí la mejor película del año es Hamnet”, enfatizó.