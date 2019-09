Martín Fierro de Cable 2019: Canela y Edgardo Borda, los homenajes de la noche

Homenaje a Canela 02:51

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de septiembre de 2019 • 00:16

En cada ceremonia de los Martín Fierro, el momento dedicado a las trayectorias es uno de los más importantes. Y en la noche de los premios a la programación de cable, hubo dos importantes homenajes que se ganaron el aplauso de los presentes.

El primero de los homenajeados fue Edgardo Borda, actual director de cámaras en Ciudad Magazine. Al momento de presentarlo, Horacio Cabak destacó que el profesional hace "68 años que trabaja en el medio", y la anfitriona de la velada, Gabriela Sobrado, agregó: "Y hoy, con noventa años continúa siendo director de cámaras de esta señal, Ciudad Magazine, y nosotros tenemos el privilegio de tenerlo en nuestros programas diariamente".

Homenaje a Edgardo Borda - Fuente: Ciudad Magazine 02:20

Video

Ante una ovación generalizada, Borda subió al escenario y pronunció un agradecido discurso: "No sabía nada, para mí es una sorpresa. Quería agradecer a todos, estoy realmente muy emocionado. A la autoridad máxima de Artear que me permitió seguir colaborando con la empresa. Me tuve que reinventar, porque había dado un paso atrás en mi carrera, y me tuve que reinventar con conocimientos que sabía que venían pero que yo no los tenía muy claros. Que a mis hijos y mis nietas les quede el recuerdo que su abuelo hizo todo por el medio. Tuve malos momentos y buenos momentos. Les doy gracias a todos".

Canela, con su Martín Fierro, en diálogo con LN 01:30

Video

Más adelante, el segundo homenaje de la noche tuvo a Canela como gran protagonista. La periodista especializada en cultura fue reconocida por Aptra. En su discurso, Canela habló sobre su amor por el periodismo y la televisión: "Quiero agradecer profundamente a Aptra, a TN que ha sido mi casa en los últimos 24 años. Quiero agradecerle a mi hijo Juan Manuel que ha creado una productora para que yo siguiera trabajando, ¿porque quién me iba a invitar? Soy una aburrida. Yo no me aburro haciendo televisión, jamás me aburrí. Me morí de miedo muchas veces, me sigo muriendo de miedo cuando me ponen una cámara y me encienden una luz. Por favor, busquen la verdad, no crean que son dueños de la verdad mis compañeros periodistas, estudien, investiguen y profundicen, háganse cargo de lo que dicen. Es un país que necesita calma y serenidad. Gracias Argentina".