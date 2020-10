MasterChef Celebrity: Analía Franchín y un plato "perfecto" que no convenció

Ni con dos cucharas en la cabeza, Analía Franchín logró conmover al jurado. Crédito: Gentileza Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de octubre de 2020 • 01:19

La pregunta no es fácil de responder: ¿Es mejor ser uno del montón o quedar fuera de competencia a centímetros de la meta? Los hay que se enorgullecen de su esfuerzo y se conforman; así como también los que terminan pataleando por un resultado adverso, como Analía Franchín.

La competencia del jueves en MasterChef Celebrity consistía en recrear platos y sabores de la infancia, Analía puso toda su voluntad en una milanesa de ternera con coliflor gratinado con salsa blanca y una ensalada de endibias. Fue la única de los siete contendientes que no solo fue a un sabor amado de su niñez, sino a otro -el coliflor- que, como bien aclaró durante la preparación, la obligaban a comer. "Es fuerte, porque en definitiva están evaluando tu plato, pero también tu memoria y tu recuerdo emotivo, y capaz cómo cocinaba tu mamá", reflexionó.

"Esa milanesa es todo, está muy, muy buena. Tiene un equilibrio perfecto entre la emoción, tu recuerdo, tu mamá, me gusta" arengó Germán Martitegui. "El coliflor me hace acordar mucho a mi mamá, y te voy a decir gracias. Lo condimentaste como si lo hubiera hecho ella", se emocionó Damián Betular. Lo mismo Donato de Santis.

De esta manera Franchín conformó junto al Polaco y a Claudio "El Turco" García, el virtuoso tridente de la noche. Pero había un solo espacio de salvación (aunque luego terminarían siendo dos), y Analía quedó descartada.

Con una mezcla de dolor y bronca, la participante primero se largó a llorar frente al jurado y después descargó su bronca en la entrevista posterior: "Pienso que no es justo, porque es muy frustrante. Uno le pone mucha garra. El martes me habían dicho que el plato había estado bárbaro, hoy me dicen que está maravilloso, que los emocioné hasta los huesos. Así que no lo entiendo".

De esta manera, con el cambio de reglas y el pase de El Polaco y el Turco a la siguiente ronda, Analía Franchín fue la gran perdedora de la noche. Un trago difícil de digerir para una participante que parece todavía no haber encontrado su lugar en el programa.

Conforme a los criterios de Más información