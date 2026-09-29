MasterChef Celebrity: así fue el auspicioso rating del debut

Luego de un caído rating de Gran hermano, y la decepción que significan los números de Popstars, en Telefe las expectativas están puestas en la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Y según el pico que marcó esa noche inicial, a priori todo indica que el reality culinario tendrá otra gran temporada por delante, al menos en materia de rating.

Según datos de Ibope, el ciclo comenzó en 10.5, y rápidamente subió a 13.6. Poco después de las diez y media de la noche, cuando los participantes entraban en escena, se produjo la marca más alta de la noche que llegó a 14.5. En los minutos posteriores, el número se acomodó en catorce, y durante el tramo posterior del programa, el rating descendió a 12.9.

Si bien en las próximas horas se sabrá el promedio de la velada, es un hecho que Telefe se ubicó cómodamente como lo más visto del primetime nocturno, seguido por Otro día perdido, que se ubicaba muy lejos en segundo lugar con un pico 5.3, prácticamente una tercera parte de la marca máxima que obtuvo el ciclo conducido por Wanda Nara.

Las primeras fricciones de la temporada

Como es habitual, los cruces entre el jurado y los participantes son moneda corriente en MasterChef Celebrity. Y durante el debut de la nueva temporada, fueron Germán Martitegui y Elizabeth Vernaci quienes protagonizaron un tenso momento.

Vernaci, que hizo dupla con la “China” Ansa, llevaron para degustar un merluza con puré de zanahoria y cremoso de papa y espinaca. “Ponele voluntad” le dijo la Negra a Martitegui, cuando el jurado miraba el “puré cósmico” que había realizado, y sobre el plato, él consideró: “Me gusta mucho que representaron la galaxia, el puré está bien, el punto del pescado también está bien”. Y mientras Vernaci no dejaba de hablar, Germán la interrumpió para decirle: “Esto no es radio, podés hacer una pausa”. Por su parte, Maru Botana aconsejó “conjugar mejor los sabores”.

El aire quedó enrarecido luego de ese ida y vuelta, y poco después hubo un segundo round. Mientras Martitegui le hacía una devolución al plato de Paula Trápani y Edith Hermida, les dijo: “Tomemos este primer día con un manto de piedad”. En ese instante, desde su estación, Vernaci exclamó: “¡Se acordaron tarde!”, pero Germán sin perder un miunto le retrucó: “No me acordé tarde, porque los podemos eliminar ahora”. ¿Habrá sido esa la última pelea entre ambos, o habrá revancha?