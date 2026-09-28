Murió Benjamin Satterley, reconocida figura de la lucha libre, a los 40 años: compitió horas antes de su fallecimiento

JACKSONVILLE.- Benjamin Satterley, el luchador conocido mundialmente como PAC, murió a los 40 años. La noticia fue anunciada este domingo por All Elite Wrestling (AEW), la compañía para la que competía desde 2019. Hasta el momento, se desconoce las causas o circunstancias en las que se produjo su deceso repentino.

Nacido en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Satterley comenzó a entrenarse como luchador a los 18 años y debutó profesionalmente en 2004. Su estilo, marcado por la velocidad y los movimientos aéreos, le valió apodos como The Super Superman y The Man That Gravity Forgot (“El hombre que olvidó la gravedad”).

Nacido en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Satterley comenzó a entrenarse como luchador a los 18 años y debutó profesionalmente en 2004

A partir de 2007 desarrolló una importante carrera internacional y pasó por promociones de Europa, Estados Unidos, Japón y México. Entre 2012 y 2018 formó parte de WWE, donde utilizó el nombre de Adrian Neville y luego simplemente Neville. Allí fue campeón de NXT y conquistó en dos ocasiones el Campeonato de Peso Crucero.

En 2019 llegó a AEW y recuperó el nombre de PAC. Fue el primer All-Atlantic Champion, título que posteriormente pasó a llamarse International Championship, y también conquistó el Campeonato Mundial de Tríos junto a Penta “El Zero Miedo” y Rey Fénix como integrante de Death Triangle.

Entre 2012 y 2018 formó parte de WWE, donde utilizó el nombre de Adrian Neville y luego simplemente Neville

Su último combate tuvo lugar el sábado, apenas un día antes de conocerse su muerte. En AEW All Out, celebrado en el área de Chicago, enfrentó al mexicano Andrade El Ídolo por el Campeonato Nacional de AEW.

La noticia generó numerosas muestras de pesar dentro del mundo de la lucha libre. Tony Khan, presidente y CEO de AEW, destacó la trayectoria de Satterley y su dedicación al deporte. “Benjamin Satterley representó la excelencia”, escribió en X, y destacó su “atletismo sin precedentes, profesionalismo, constancia y dedicación”.

Murió Benjamin Satterley, reconocida figura de la lucha libre, a los 40 años: compitió horas antes de su fallecimiento

También lo despidió Paul “Triple H” Levesque, vicepresidente ejecutivo de relaciones con el talento en WWE, quien trabajó con él durante los primeros años de NXT. “Era un talento extraordinario y un ser humano todavía más amable”, escribió, al recordar a quien fuera una de las figuras de aquella etapa de la compañía.

La organización TNA también expresó su pesar: “Estamos devastados por conocer la muerte de Benjamin Satterley, más conocido como Pac. Nuestras más profundas condolencias a sus amigos, familiares y fanáticos”.

Su último combate tuvo lugar el sábado, apenas un día antes de conocerse su muerte

Por su parte, Ring of Honor (ROH) anunció un homenaje a través de su canal oficial de YouTube, donde emitió combates completos de PAC. “Hoy estamos de luto, pero también celebramos su vida, su pasión y los momentos inolvidables que nos regaló”, señaló la organización.

Con información de Associated Press