MasterChef Celebrity: Claudia Fontán, pedido de disculpas, sanción y opiniones divididas

Lo que se vio el martes en MasterChef Celebrity fue inadmisible desde todo punto de vista. En pos de no perder una prueba, Claudia Fontán recogió del piso una salsa que se le había caído y la puso en su plato. Minutos después, cuando fue confrontada por el jurado negó rotundamente la acusación y dejó a los chefs a la buena de Dios. La situación, que cambió la imagen de la participante, y disparó una polémica que siguió durante todo el día de hoy tuvo su correlato en la gala del miércoles.

“Después de un martes para el olvido vengo a poner la cara”, reconoció bastante tarde Fontán. Pero el trío de expertos tomó primero la palabra: “Vimos el programa de ayer y está confirmado que ese tofi estaba en tu tarta. Estas cosas no son aceptables en esta competencia, porque un cocinero nunca puede utilizar algo que estaba en el piso en lo que después le va a dar a un comensal para comer”.

Exageradamente angustiada, la actriz tuvo su derecho a réplica: “Es inadmisible que haya usado algo del piso, no lo podía creer cuando lo vi. Pero lo que más me mortifica es haber tenido la oportunidad de reconocerlo, y no sé por qué dije que no lo había puesto. Eso me genera mucha angustia y mucha vergüenza. Me late fuerte el corazón, no sé cómo hablar de esto. Me gustaría volver a ganarme la confianza de ustedes y seguir cocinando en estas cocinas que quiero mucho. Les pido disculpas y me pongo a disposición de lo que decidan”.

Hasta ahí todo bien, bastante tarde, pero bien. Lo raro fueron las reacciones que generó el incidente. Alex Caniggia, que mientras Fontán hablaba angustiada limpiaba con una semi sonrisas sus anteojos, fue terminante: “Directamente debería ser sancionada y eliminada porque mintió”.

Del otro lado de la balanza, Candela Vetrano tuvo más empatía con su compañera: “Como persona y como ser humano ‘civil’ siento que no lo veo tan grave, porque es algo que uno hace en su casa. Después lo pienso en un certamen de cocina y digo ‘Ok, sí, es muy grave’. Estoy como dubitativa”.

La decisión del jurado fue que de aquí en adelante Claudia Fontán vaya a todas las galas de eliminación, independientemente de lo bien o mal que haya cocinado. Y el incidente dejó dos reflexiones: la tibieza del jurado, paradójica para un programa sobre cocina; y que hay que pensarlo dos veces antes de aceptar ir a cenar a lo de Cande Vetrano.

LA NACION