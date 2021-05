MasterChef Celebrity: Daniel Aráoz y un salmón que lo dejó afuera del reality

Nuevo domingo de eliminación en MasterChef Celebrity. Una vez más, los participantes que quedaron en la cuerda floja se encontraron para una prueba en la que intentaron por todos los medios, no quedar afuera del certamen. Esta vez, los elegidos fueron Claudia Fontán, Alexander Caniggia, Candela Vetrano, Gastón Dalmau, Juanse y Daniel Aráoz.

“No hay más revancha ni repechaje, el que se vaya hoy, no regresa más al certamen” aseguró Santiago Del Moro, al darles la bienvenida. Luego llegó el momento del jurado, y el primero en tomar la palabra fue Germán Martitegui, que avisó que si bien lo bueno era que todos tenían diez minutos para ir al mercado, el lado malo consistía en que “su velocidad iba a depender que eso no se convierta en cero minutos”. A continuación, Damián Betular explicó que debían superar una prueba en conjunto, y Donato De Santis concluyó que todos iban a ser responsables de completar en tiempo y formas, una posta distinta.

A lo largo de seis pruebas, los jugadores tuvieron treinta segundo para realizar distintas tareas, desde cortar un repollo en juliana, pasando por rebanar una papa en bastoncitos e incluso pelar una zanahoria. La prueba fue superada y eso les valió un considerable tiempo en el mercado. Una vez finalizada esa instancia, Damián anunció: “Van a tener que preparar un plato espectacular con salmón blanco”. “Puedan hacer lo que quieran, libre a su elección, incluso se puede servir crudo, es muy versátil”, agregó Martitegui, con el objetivo de inspirar la creatividad de los participantes.

Las dificultades del salmón

Luego de ir al mercado a buscar los ingredientes para sus platos con salmón blanco, llegó el momento de filetear al pescado. Y en esa etapa, la gran mayoría de los jugadores presentaron serias dificultades. Juanse con preocupación aseguró: “No sé filetear”, y por ese motivo necesitó los consejos de Gastón. Aráoz también atravesó varios problemas en esa instancia, y debieron ayudarlo.

Al momento de recibir las devoluciones, la primera en acercarse fue Candela con su Ceviche de salmón blanco. “Entiendo lo que trataste de hacer, pero no sé si está logrado”, sentenció Martitegui, que después agregó: “Hay mucho líquido, los sabores están bien, pero se diluyeron”. En su turno, Fontán corrió mejor suerte, y su preparación le gustó a los especialistas. Martitegui opinó “cuanta simpleza, pero es de las pocas veces que hiciste un plan y no te boicoteaste”, mientras que Donato observó: “La preparación simple honró a este pescado”.

Luego llegó Juanse con su salmón a la cacerola, y entre risas Damián apodó “el señor de los caldos”. El primero en tomar la palabra fue Donato, que consideró: “Lograste una base sofisticada, pero con el pescado tuviste mucha dificultad, pero el gusto es rico”. El salmón a la manteca de Daniel Aráoz, según la mirada del jurado, tuvo muchos problemas. Cuando lo probaron, los especialistas coincidieron en que a la preparación le faltaban agregados, y Martitegui aseguró: “La salsa de pera no la entiendo, pera y crema caliente en un plato no me suman nada, es como si fuera una parte de otra cosa. El ceviche tiene mucho limón, y hay más cebolla que pescado”.

Gastón Dalmau confesó que buscó sorprender con su idea, y con esa consigna en mente llevó sus sorrentinos rellenos de salmón. Donato lo felicitó por el resultado, y le dijo: “Una excelente ejecución”. El resto del jurado no se quedó atrás con los elogios, y Germán agregó: “Muy bien resuelta la salsa. Se siente el gusto del pescado, es una sorpresa”. Y así como Dalmau se acomodó entre los mejores, Alex se ubicó entre los más flojos de la velada. Sobre su plato, Damián dijo: “Esto lo vi todo, son cinco ingredientes, y solo veo un estreno. Le hubiera hecho falta una salsa teriyaki”. Y Donato concluyó: “Es como una repetición de plato, y queremos ver un crecimiento.

Al momento de los anuncios, el jurado destacó a Fontán y a Dalmau como los mejores de la noche. Juanse y Cande también pasaron la prueba aunque con varias observaciones, y finalmente Aráoz y Caniggia quedaron en la instancia final. En ese punto, el actor fue expulsado no sin antes recibir las felicitaciones de los especialistas, quienes destacaron su crecimiento en la cocina durante el certamen.

