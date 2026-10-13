MasterChef Celebrity: de un chape inesperado, a la reacción de Germán Martitegui cuando Luciana Geuna corrió a abrazarlo

Luego de la eliminación de Paula Trapani, los participantes restantes siguen en carrera para llegar a lo más alto de MasterChef Celebrity. Y el lunes marca el inicio de otra semana, en la que todos los famosos deberán demostrar su aptitud en la cocina. De ese modo, Wanda Nara saludó primero a los especialistas, Maru Botana, Damián Betular y Germán Martitegui, para luego darle la bienvenida a los cocineros de la noche, y ellos eran Elizabeth Vernaci, Campi, Pablo Giralt, Grego Rosello, Lizy Tagliani, la “China” Ansa, Hernán de Mala fama, Mike Amigorena, Rocío Robles, Sebastián Presta y Luciana Geuna.

En medio de una escenografía mezcla de Jurassic Park y Los Picapiedras, Maru Botana explicó: “El desafío de hoy es hacer un plato libre, pero preparado de una forma parecida a como la hacían nuestros antepasados”. Dicho eso, Martitegui agregó: “No van a tener ni que cazar ni que pescar, pero sí van a tener que recolectar lo que necesiten”, y en ese momento les presentó a todos numeroso ingredientes que tendrían a disposición, aunque les advirtió: “Como en la edad de piedra, los recursos son limitados”. Por último, Betular concluyó: “No podrán usar el horno ni los electrodomésticos, solo cinco hornallas es lo que tienen para cocinar hoy”.

Al momento de la degustación, la primera en pasar fue Geuna con una posta de salmón blanco a la plancha, y la devolución fue positiva cuando Martitegui destacó: “Fue épico. El pescado está en el punto perfecto, el zapallo también está cortado muy prolijo, a mí me encantan las postas de pescado y ya casi no se sirven. Es muy simple, pero muy bien ejecutado”. Exultante por la devolución, Geuna corrió a abrazar a Martitegui pero el chef con habilidad, la esquivó sin dudarlo.

Luego llegó Campi, con un bife de chorizo con topping de remolacha y peras, que a Maru no convenció cuando le dijo: “Le falta condimento”. Rocío Robles llevó un Tomahawk grillado con morrón relleno, y Martitegui subrayó: “Me quedo con que quisiste jugar con las reglas, está muy bien el punto y el sabor de la carne, está muy bien la presentación pero me hace un poco de ruido la combinación huevo, morrón y ciruela”.

En su turno, Hernán de Mala fama hizo un chupín de pescado, y Betular celebró: “Está muy bien. Es como un estofado de pescado, no está grasoso, los vegetales están en su punto, ¡por fin llegó ese sabor saladito!”. Lizy elaboró un guiso de corvina, y Maru subrayó: “Me gusta la idea, pero me da pena ese pescadote en un zapallo, todo desmenuzado. La papa está durita, faltaron cositas”.

Elizabeth Vernaci llevó un bife de chorizo grillado con cabutia y batatas salteadas, y Martitegui consideró: “Hoy cocinaste muy bien, cocinás muy bien las carnes, las hacés muy sabrosas”. Entusiasmada por la devolución, ella regresó a su cocina y se dio un inesperado beso con Mala fama. Minutos después, Pablo Giralt y su bondiola no contentaron a Betular, quien comentó: “Seguí practicando”.

Luego llegó el momento de Mike Amigorena y su pez al limón grillado con salteado de chauchas. Pero la devolución fue desfavorable, y Maru le dijo: “Yo creo que vos podés más. Y este es el momento de demostrar más”. Grego presentó un bife de chorizo a caballo con papas pay, y Martitegui apuntó: “Le falta valentía al plato. La carne está muy sabrosa, el huevo está un poco raro…”, mientras que Betular remató: “Las papas son la viruta del pesebre”.

La “China” Ansa hizo un tomahawk con reducción de ciruelas, pero la devolución no fue buena y Maru opinó: “Esto está como simple, todo separado, tenés que componer un plato, dale tiempo”. En último lugar, Sebastián Presta elaboró un tomahawk con vegetales grillados, y Martitegui fue lapidario: “No hay amor en el plato, no hay planificación. No tengo palabras”.

En la devolución, Lizy, Campi, la “China” Ansa, Mike Amigorena y Presta quedaron en la cuerda floja y directo a la noche de última chance.