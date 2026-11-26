El futuro de LAM volvió a quedar en el centro de las versiones sobre los movimientos de la televisión argentina. La venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre, los cambios en la estructura de ElNueve y las negociaciones con las principales figuras de la productora alimentaron las especulaciones sobre el destino del programa de Ángel de Brito. ¿Seguirá en América o cambiará de pantalla? El conductor decidió hablar del tema y, fiel a su estilo, no se guardó nada.

Ángel De Brito junto a las paelistas de LAM

En su ciclo Ángel responde, que se emite por Bondi, De Brito cuestionó las versiones que circulan sobre su futuro y les pidió a sus seguidores que no les presten demasiada atención. “No les den mucha bola a los rumores. Yo escucho los propios, los de LAM, y son mentira. Un día dicen que voy a ElNueve, otro que voy a América... Un día que está confirmado ElNueve, un día que está confirmado América”, disparó.

El conductor reconoció que hay conversaciones avanzadas, pero aclaró que todavía no estampó su firma en ningún contrato. “Están los dos canales desesperados por confirmar una decisión que no está firmada ni confirmada. La decisión está hablada y tomada, pero hasta que yo no firme un contrato no voy a estar en ningún lado. Sino, en enero yo me voy de vacaciones y arréglense”, agregó.

De Brito junto a Yanina Latorre, una de las panelistas que pasaron por LAM

Detrás de la incertidumbre está uno de los movimientos empresariales más importantes de los últimos meses en la televisión argentina: la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre, encabezado por Víctor Santa María. La operación, que incluyó el 100% de la productora fundada por Mariano Chihade, abrió interrogantes sobre el futuro de los programas y las figuras vinculadas a la compañía.

A ese escenario se sumó el anuncio de Chihade como gerente de ElNueve, un movimiento que quedó “en pausa” después de que el productor tuviera que ser intervenido quirúrgicamente por una lesión detectada en el cerebro. Si bien ya recibió el alta médica y continúa su recuperación en su domicilio, no está claro todavía cuándo estará en condiciones de asumir su nuevo desafío en la emisora del Grupo Octubre.

De Brito confirmó que mantuvo reuniones con las autoridades de las dos señales interesadas en contar con su programa. “Yo ya les conté. Me reuní con los dos canales, me reuní con Víctor Santa María y charlamos de la posibilidad de ir a ElNueve, me reuní también por la posibilidad de seguir en América. Ambos nos ofrecen contratos buenísimos para quedarnos años en cualquiera de los dos canales, pero nada está firmado”, detalló.

De Brito, celebrando su cumpleaños junto a Matilda Blanco. La Barby y Yanina Latorre Gentileza JECAN WeCan

Pero mientras el futuro de LAM sigue abierto, hay otro proyecto de De Brito que ya tiene destino confirmado. “Bondi sigue. Desde los estudios de ElNueve. Eso sí es cierto. En enero seguimos acá y en febrero nos mudamos al canal. Quizá paremos unos días por cuestiones técnicas, calculo. No sé. A mí nadie me cuenta nada sobre estas cosas”, contó sobre el canal de streaming que lo tiene como figura.

El conductor también anticipó que el nuevo estudio será más grande y tendrá otras posibilidades para los programas del canal. “Ayer vi el render del estudio nuevo de Bondi y me encantó. Es más grande, nos vamos a poder mover... Hay de todo, pero no lo quiero espoilear hasta que no lo veamos. Hay que ver qué figuras se incorporan, porque, casa nueva, amigos nuevos”, adelantó.

¿Un conflicto en el panel de LAM?

En medio de las especulaciones sobre el futuro del programa también aparecieron versiones sobre supuestos conflictos entre De Brito y algunas de sus compañeras. Una de ellas involucró a Pilar Smith, cuya relación con el conductor fue puesta en duda.

“Dicen que me llevo mal con Pilar Smith. Con Pilar nos llevamos bárbaro. No sé quién se lo habrá contado. Estamos jodiendo. Pilar no firmó ningún contrato. Sí arregló su continuidad en América, pero de palabra. Todavía no firmaron un contrato”, aclaró.

De Brito explicó que las bromas que intercambian al aire no deben confundirse con peleas reales y recordó otro juego televisivo que protagonizó con Denise Dumas. “Por eso estamos jodiendo al aire todo el tiempo, como el ‘blanco y negro’ con Denise, que la adoro a Denise. Es amiga”, señaló.

El conductor también apuntó contra quienes alimentan las versiones a partir de supuestas filtraciones de pasillo. “No saben nada, chicos. No entienden nada. Están a años luz de lo que es LAM y hablan boludeces que les va contando una gerenta con la que trabajaron alguna vez, un productor que escuchó algo en algún pasillo, una panelista que anda tejiendo para ver dónde se mete... Todas boludeces. No escuchen”, lanzó.

Ángel De Brito y sus "angelitas" versión 2016

LAM nació en mayo de 2016 en ElTrece, con el nombre de Los ángeles de la mañana. Después de seis temporadas en esa pantalla, el ciclo conducido por De Brito pasó a América en 2022, donde se consolidó como uno de los programas centrales de la grilla y uno de los espacios más influyentes del espectáculo televisivo.