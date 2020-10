Claudia Villafañe fue la única participante que superó el desafío. Crédito: Gentileza Telefe

9 de octubre de 2020 • 01:27

El jueves fue el día elegido en MasterChef Celebrity para pelear el descenso, los ocho peores de la semana se vieron las caras en una última oportunidad antes de la eliminación. En su primera semana, el desafío de cocina de Telefe puso toda la carne a la parrilla: ingredientes a ciegas, polémicas, combinaciones imposibles, y hasta la presencia de una celebridad de la gastronomía: Dolli Irigoyen.

La cocinera (de entrada nomás aclaró que no le gusta que le digan "chef") llegó al programa para enseñarle a los participantes a hacer carpaccio, un "clásico" de acuerdo a la peculiar interpretación de Germán Martitegui. Con papel y lápiz, Claudia Villafañe, Analía Franchín, Nacho Sureda, Belu Lucius, Roberto Moldavsky, Rocío Marengo, el Polaco y el Turco García siguieron muy atentos cada una de las indicaciones del plato. Lo que hicieron después fue otra historia.

A excepción de Analía Franchín que lo había probado, el resto de los concursantes se debatió entre los que nunca escucharon su nombre, y los que abominan la carne cruda que, en definitiva, es su esencia. Así fueron avanzando a los tropezones, con más confianza que destreza.

Cuarenta y cinco minutos después, uno a uno fue sometiendo su logro al exigente cuarteto de especialistas. Que les faltaron ingredientes, que les sobraron y así, hasta que llegó el momento del actor Nacho Sureda, y el asunto se desbarrancó. "Buenas noches, ¿cómo anda la banda?" arrancó saludando con el pie izquierdo, las caras serias y el silencio le bajaron el entusiasmo unos cuantos escalones.

"Cuando expliqué no prestaste atención -le dijo Irigoyen sin piedad-. No hay una armonía en el plato, pero fundamentalmente está con una acidez tan grande y con tanta sal que te diría que es incomible". Sus colegas coincidieron: "Yo te veo muy relajado cuando estás trabajando, y eso no está bueno, dejalo para tu casa. Cuando estás acá, compitiendo por un millón de pesos, no", remató Damián Betular. Al igual que seis de sus compañeros, Nacho terminó al borde de quedar afuera del certamen.

Mientras Rocío Marengo se burlaba de Analía Franchín o la edición la dejaba expuesta cuando preguntaba quiénes eran Truman Capote y Ernest Hemingway, y Roberto Modavsky utilizaba toda su técnica de vendedor para convencer con su carpaccio medio pelo, apareció Claudia Villafañe y cambiaron los ánimos.

"Yo nací en Italia, y te puedo decir que este plato tiene gusto a Carpaccio. Seguiste al pierde la letra las instrucciones. Muy bien", fue la devolución de Donato de Santis. Apoyada en un cien por ciento por Betular: "Me gusta que te tomaste el tiempo de copiar el plato original, buen trabajo". Y cerró Germán: "Se nota que sabés cocinar, el plato está muy rico. Creo que aprendiste muchísimo y nos mostraste lo que sos capaz de hacer".

Así, Claudia conquistó el único espacio de salvación disponible, y trepó hacia la próxima ronda mientras sus siete compañeros quedaron a merced de una sentencia de la que sí o sí, se irá uno.