MasterChef Celebrity: del sorpresivo “baño polaco” de Juli Poggio a la salida de uno de los participantes más populares

Este martes, los concursantes de MasterChef Celebrity que tuvieron el peor desempeño durante las pruebas semanales se enfrentaron a un difícil desafío con el objetivo de seguir en carrera: preparar un lemon pie. Esta vez, no tuvieron que pasar por el mercado; contaron con todos los elementos necesarios y, además, con la receta y una preparación a la vista que debieron replicar.

Antes de que comenzaran a cocinar, Wanda Nara, la conductora del ciclo, convocó a Alejandro Lerner, Luck Ra y Hernán de Malafama y los tres les regalaron a sus compañeros y a los miembros del jurado un minishow en el que cantaron algunos de sus temas más conocidos.

Después sí, todos se enfocaron en la preparación del plato, y contaron con el asesoramiento de Germán Martitegui, pero también con los dos maestros pasteleros del programa, Maru Botana y Damián Betular.

La cantidad de pasos y el escaso tiempo para realizar la tarea -60 minutos- hicieron que muchos se pusieran nerviosos y tuvieran que empezar una y otra vez. “Me tengo que lavar los chivos. Nunca sentí este calor acá”, anunció una de las participantes, Julieta Poggio, que, efectivamente, terminó enjuagándose las axilas en la canilla de la bacha.

Debido a la complejidad de la prueba, a último momento se decidió que los concursantes tuvieran 5 minutos más. Y entonces sí, una vez transcurrido ese lapso, el primero en pasar al frente con su lemon pie fue Mike Amigorena. Al probarlo, Botana y Batular coincidieron en que tenía un exceso de sal. Y el pastelero agregó: “La masa está bastante bien. El merengue italiano tiene que como un esmalte sintético, que brilla, satinado, y algo pasó. No está cremoso, es como una espuma de afeitar”.

Martitegui, a su vez, se enfocó en la ayuda que el actor recibió de parte de Botana cuando pasó por su estación: “El 40 por ciento lo hizo Maru y el merengue quedó granulado”, aseguró. La aludida, finalmente, agregó: “Al merengue le falta batido y la masa está un poco salada”.

En segundo lugar pasó Pablo Giralt. “Es así un merengue italiano, para que todos entiendan. Usó dos mangas, con dos picos distintos. El curd tiene la textura perfecta y la masa también. Felicitaciones”, indicó Martitegui. “Lo más importante es el sabor que se siente. Está impecable”, coincidió Botana.

Inmediatamente después, llegó el turno de Grego Rosello, que pasó al frente de malhumor. “Fui al abatidor y no estaba ninguna de mis dos tartitas. Quién las agarró no sé. Tardé diez minutos en buscarlas y las encontré en otra estación, tiradas por ahí”, denunció.

“El merengue no tiene picos y está muy azucarado”, señaló Botana al momento de probar. Y agregó: “La masa te quedó un poco cruda en el centro. Lo importante es que lo terminaste, pero la decoración también faltó. El curd no está tan mal, tiene sabor a limón”.

“Para mí cayeron en la trampa del papel aluminio con porotos. Tampoco era necesario que le pusieran un kilo de porotos, porque es una masa. La tocas un poco y se baja, no es un drama”, explicó Betular.

Sebastián Presta pasó con más confianza, a pesar de que tuvo que rehacer el merengue y decidió sopletearlo aunque el lemon pie original que debía replicar no estaba quemado. “Bien la masa, bien el merengue y está muy bien de sabor el curd, pero le falta un poquito de cocción”, consideró Betular.

Luego, Poggio pasó sonriente, pero con muchas dudas. “No está bien. Ese error de dejar la base del molde es algo que a todos nos ha pasado, pero es imperdonable. Y lo que pasó con el merengue, para mí, es que no estaba batido a la temperatura correcta. Hay mucha pasión puesta, pero no alcanzó”, indicó Martitegui. Y Betular sumó: “Le falta punto al merengue”.

“El merengue me tuvo de hija, no montaba”, reconoció Luciana Geuna al pasar con su plato. “Para que te salga bien, es: un vaso de claras y dos vasos de azúcar. La masa está muy rica, al curd le falta consistencia, pero está bueno de sabor. Igual, está muy rico”, explicó Botana. “Es como si tuviera una prima que recién empezó un curso de pastelería, en la primera clase hizo un lemon pie y viene reemocionada... Pero en casa nunca fuimos de mentir mucho. Ya dijo todo Maru”, agregó Martitegui.

Luck Ra aseguró estar conforme con su preparación, pero al igual que Poggio se olvidó de quitarle la base al molde y sopleteó el merengue con las hojas de menta puestas. “Es que la escuché a Wanda decir: ‘¡Sopleteá, sopleteá!’ e hice caso", mandó al frente a la conductora.

“La masa está un poco gorda, pero está cocida. El curd de limón está bien y el merengue italiano es como una espuma, porque no terminó de cocinarse e integrar el azúcar”, aseguró Betular. Y Botana aclaró: “Yo lo que vi es que no echaban todo el almíbar. Se cansaban de echarlo. Por eso está así, porque no tiene la cantidad necesaria de azúcar”.

“Hay picos, hay curd, la masa está cocida”, observó Martitegui, cuando Martita Fort pasó al frente con su tarta. Después de probar, afirmó: “Para mí la masa está un poco gruesa, pero está bien cocida. La textura del curd está bien, quizá está un poco tomado, lo cocinaste un poco de más. Lo que no tiene es limón”. “Le falta un poco de ralladura”, acordó Betular. Y agregó: “Al merengue le falta batido”.

La China Ansa también tuvo problemas con el merengue. “Me faltaban cinco minutos y me faltaba ponerlo en la manga, agregar los picos... Si Wanda no decía que nos daba 5 minutos extra, no llego”, confesó. Y agregó, en su descargo: “Y Gregorio vino a acusarme de que le había robado las tartas”.

Y cuando Betular probó la preparación pasó algo impensado: al masticar se encontró con un poroto. Sin embargo, las devoluciones no fueron tan malas. “Está muy bien la masa; una de mis preferidas”, indicó Botana, sin referirse al resto de los ingredientes. Y Martitegui asintió: “Está crocante, el sabor a limón está... Para mí, si no te salían los copos hubieses hecho una capa lisa de merengue. Pero, realmente, buen trabajo”.

En anteúltimo lugar pasó Lerner. “Tuve una crisis nerviosa y ya no sabía si la yema era lo amarillo o lo blanco, y ya no me acuerdo qué le puse a cada cosa”, confesó al pasar al frente. Y sí, efectivamente el jurado notó que el curd de limón lo había preparado con claras y no con yemas.

“Estabas tan nervioso que mediste las cosas mal. Hay algo que no logro saber, que es qué falta o qué sobra en la masa, que no está cocida, además. Y lo que veo es un error en el peso de los ingredientes. En todo, en la masa, el curd y el merengue”, consideró Martitegui.

Para el final quedó Elizabeth Vernaci. “Bien los picos, bien la masa. Está muy bien. La textura del curd es perfecta. Mantiene la forma, pero a la vez es como etéreo y cremoso. El merengue es realmente un terciopelo. Tenés que estar muy contenta”, consideró Martitegui. Y Botana sumó: “Me encanta que te hayas podido amigar con la pastelería, porque la pastelería tiene esa sombra que hace que todos le tengan miedo y no la quieran hacer, y vos hoy demostraste que sí se puede, le pusiste amor, paciencia, te ordenaste y lo lograste”.

Solo faltaba que los miembros del jurado deliberaran y decidieran cuál de los concursantes, de acuerdo a su desempeño, debía abandonar el programa. Y esta vez no hubo mucha sorpresa. “Hay tres que son una vergüenza. Deberían irse los tres”, propuso Martitegui, pero sus compañeros no estuvieron de acuerdo. “No se puede. Como mucho, dos”, indicaron.

En primer lugar, llamaron a Amigorena, Presta, Geuna, Luck Ra y Fort para informarles que habían logrado pasar a la próxima ronda. Después llegó el turno de Vernaci, Ansa y Giralt, los que lograron los mejores lemon pie de la noche, y también les dieron la buena noticia de que seguían en competencia.

Y entonces, Poggio, Roselló y Lerner fueron los que quedaron en la cuerda floja. “Para qué dar vueltas. La verdad es que los tres se podrían ir hoy”, indicó Martitegui. Sin embargo, les terminaron anunciando que el único que abandonaría la competencia era el cantante de “Todo a pulmón”.