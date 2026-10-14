MasterChef Celebrity: Edith Hermida descolocó a Wanda Nara con un incómodo recuerdo sobre Mauro Icardi

Este martes volvió un clásico a MasterChef Celebrity: la cinta transportadora. Uno de los desafíos en los que las medallas traen consigo una gran ventaja.

“La cinta es una caja de sorpresas. Van a tener que estar muy atentos a las indicaciones que vamos a dar antes de cada pasada y cumplir a rajatabla. Lo importante es sobreponerse a la sorpresa y cumplir el objetivo”, les adelantó Germán Martitegui. Y Maru Botana agregó: “Van a contar con 60 minutos para hacer un plato libre que contenga proteína, salsa y guarnición. Y, obviamente, no van a ir al mercado porque todos los productos van a salir por la cinta”.

Damián Betular, a su vez, les indicó que una vez que tocaran uno de los elementos, estaban obligados a agarrarlo e incluirlo en su plato.

En este caso, la única participante con una medalla que participó del desafío fue Edith Hermida. Y, como sucede siempre en esta prueba, contó con la ventaja de elegir su propio lugar en las mesadas, pero, también, el de sus compañeros.

Teniendo en cuenta que los que estuvieran mejor ubicados tendían más opciones para escoger, la conductora de Bendita eligió una de las peores ubicaciones para Karina Mazzocco. “Me da bronca; se la pasa estudiando en la previa, quiere ser buena alumna. La mando adelante”, indicó. En la isla de al lado unicó a Julieta Nair Calvo. “Es otra que se hace la buena alumna. Es de las que dice que no estudió nada, y después se saca un diez”, fundamentó.

En las segundas islas ubicó a Nazareno Casero por ser “el más gustado” y Morena Beltrán, por tener “lindos zapatos y carteras importadas”, y en la tercera fila a Diego Ramos y Martita Fort.

En las mejores posiciones, entonces, quedaron Julieta Poggio y todos los demás hombres: Luck Ra, Alejandro Lerner y Pablo Migliore. La proteína fue para todos la misma: pollo. Y, como era de esperarse, una vez que comenzó la prueba, los que estaban más adelante se quedaron sin cebollas ni ajo, entre otros elementos.

Mientras todos cocinaban, Wanda Nara, la conductora del ciclo, pasó por las estaciones y decidió ajustar algunas cuentas. Le dijo a Mazzocco que le molestaron algunas de las cosas que se dijeron en el programa que conducía por América, A la tarde. Sobre todo, un videograph: “MasterTongo”.

A Hermida le preguntó si alguna vez había hablado mal sobre ella. “A mi no me gustaba que le pusieras la camiseta de Mauro Icardi a los hijos de Maxi López”, respondió la participante sin rodeos.

“Pero no era yo”, respondió Wanda. Y Hermida disparó: “¿Y cómo lo permitiste?“. ”¿Qué querés que haga? Eran chiquitos. Los chicos deciden también", se justificó la conductora. Y agregó: “Si te cuento todas las que me hizo Maxi... Los nenes se deberían haber tatuado la camiseta”.

Una vez terminado el tiempo establecido, Lerner fue el primero en pasar al frente con su pollo a la portuguesa con papas rústicas. “Todo está en su punto, la salsa es exquisita, pero quizá le falta algo de sal”, consideró Botana, luego de probar el plato. Y Martitegui aseguró: “Está muy sabroso. No sos el mismo que entró... Hay un cocinero en potencia”.

Luego llegó el turno de Ramos y su suprema de pollo a la crema con puré de papas y huevo. “Hay un buen pollo con una buena crema, esa parte está muy bien, pero el huevo tiene cáscara”, señaló Betular. Y Botana sumó: “La cebolla tiene que estar mejor cortada, la salsa está sabrosa... Hay que seguir practicando”.

Poggio, a su vez, preparó cabutia rellena con plllo, crema, zanahoria y queso. “Es un plato maravilloso, porque es muy difícil cocinar una pechiga y que quede jugosa. Tiene un relleno jugoso y la cabutia está en el punto exacto, tiene sabor... Es, entre innovador, clásico y casero. Tiene todo lo que tiene que tener”, consideró Martitegui. Y Betular lo resumió con una palabra: “Fabuloso”.

Mazzocco, en tanto, presentó pata y muslo con manteca de hierbas, repollo cristy, ciruelas y cabutia frita. Cuando Martitegui cuestionó que no había cocinado el pollo con hierbas, como habían quedado cuando pasó por su estación, la conductora le explicó que las únicas que le llegaron, llegaron tarde -cuando el pollo ya estaba cocinado- porque Hermida había acaparado todas las que pasaban por la cinta.

Inmediatamente llegó el momento de Beltrán y su suprema de pollo con crema de pepino y berenjenas fritas. Después de probar, Betular indicó: “Está muy bien la berenjena. Es un plato que arranca muy bien y la llama se va apagando. El pollo está normal, y al procesar la crema con jugo de limón se cortó y se transformó en ricota”.

Casero, en tanto, presentó pechuga de pollo a la crema con rosti de papa y ensalada. “No hay nada que esté decididamente mal en el plato”, expresó Martitegui. Betular, a su vez, fue más directo: “La rosty no es rosty, la ensalada no es ensalada, el pollo es poco y la salsa es un relleno”.

Luck Ra no tuvo mejor suerte. El cantante presentó también pechuga de pollo, pero en salsa roux con puré de batata. “Si te hubiese quedado más suave, sería muchísimo más rico. Te quedó como cuando gratinás unas pastas en el horno. El puré está bien, pero lo abandonaste”, consideró Botana.

Calvo, en tanto, presentó pollo especiado con zucchinis salteados y salsa agridulce. “Rellenar con un puré es dificilísimo. Deberías haber abierto más la pechuga y el puré debería haber estado frío. Entiendo que estabas en el sexto lugar de la cinta y eso es complicado... ”, explicó Betular.

Después llegó el turno de Fort y su milanesa de pollo napolitana con arroz y berenjenas. “Al arroz hay que ponerle algo más que agua”, indicó Martitegui. Y Betular agregó: “Vos podés más”.

En anteúltimo lugar quedaron Migliore y su pollo con salsa portuguesa y papas fritas. “Está muy rica la salsa y las papas. también. La verdad, te felicito”, resumió Botana y Martitegui coincidió.

Para el final, quedó Hermida, la gran “villana” de la noche, con su pollo con salsa agridulce, ensalada de tomate, palta, mago y verduras asadas. “¿Sabés qué te pasó? Te engolosinaste. Es como algo japonés, con una crema francesa y una ensalada latina", indicó Betular. Y Botana sumó: “Tenías tanto, que no supista cómo utilizarlo”.

Después de deliverar, los miembros del jurado llamaron a Lerner, Poggio y Migliore para anunciarles que habían preparado los tres mejores platos de la noche y, por eso, pasaban directo a la noche de beneficios. Luck Ra y Mazzocco tuvieron el mismo destino. Los demás, deberán buscar una nueva posibilidad de pasar a la próxima ronda en la noche de última chance.